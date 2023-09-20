Рецепт грибної юшки по-гуцульськи

Ваші близькі будуть просити цей суп постійно

Любите закарпатську кухню і вже встигли приготувати найсмачніші лангоші? Тоді вам просто необхідно приготувати грибну юшку за гуцульським рецептом.

Традиційне блюдо української кухні наситить ваш організм корисними речовинами. Ви із задоволенням насолодитеся багатим і насиченим смаком юшки за рецептом Barabolya. Вона відмінно підійде для повсякденної вечері або святкового столу.

Як приготувати грибну юшку по-гуцульськи

Інгредієнти

сушені гриби — 100 г (боровики, підберезники або опеньки);

велика цибулина — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

селера — 2 стебла;

рослинна олія — 3 ст.л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

лавровий лист — 2 шт.;

свіжа зелень – для прикраси (кріп, петрушка).

Спосіб приготування

Гриби ретельно помийте під холодною водою, щоб видалити з грибів будь-які залишки піску та бруду. Замочіть їх у теплій воді на 1-2 години — вони повинні стати м’якими. Потім воду злийте, наріжте гриби невеликими шматочками. У великій каструлі нагрійте трохи олії, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізану моркву та селеру, обсмажуйте все протягом кількох хвилин. Додайте нарізані гриби, готуйте протягом декількох хвилин. У каструлю налийте воду так, щоб покрити інгредієнти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист та улюблені спеції. Доведіть юшку до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте на низькому вогні годину. Коли блюдо досягне потрібної консистенції, видаліть лавровий лист і подавайте до столу.

Як та з чим подавати

Грибна юшка по-гуцульськи — це самодостатня, ситна й ароматна страва. Її потрібно подавати на стіл гарячою. Перед подачею прикрасьте юшку свіжою зеленню, щоб додати яскравості та свіжої нотки.

Традиційно до цієї юшки подають пампушки з часником або просто скибки свіжого житнього хліба — ідеально, щоб вмочати їх у густий наваристий бульйон.

Рекомендуємо приготувати смажену картоплю по-закарпатськи за рецептом "Телеграфа". Ви точно здивуєте своїх близьких.