Рус

Рецепт грибної юшки по-гуцульськи

Автор
Олена Мазун ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1704
Ви не відірветесь, поки все не з’їсте
Ви не відірветесь, поки все не з’їсте. Фото ivona.ua

Ваші близькі будуть просити цей суп постійно

Любите закарпатську кухню і вже встигли приготувати найсмачніші лангоші? Тоді вам просто необхідно приготувати грибну юшку за гуцульським рецептом.

Традиційне блюдо української кухні наситить ваш організм корисними речовинами. Ви із задоволенням насолодитеся багатим і насиченим смаком юшки за рецептом Barabolya. Вона відмінно підійде для повсякденної вечері або святкового столу.

Як приготувати грибну юшку по-гуцульськи

Інгредієнти

  • сушені гриби — 100 г (боровики, підберезники або опеньки);
  • велика цибулина — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • селера — 2 стебла;
  • рослинна олія — 3 ст.л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • свіжа зелень – для прикраси (кріп, петрушка).

Спосіб приготування

  1. Гриби ретельно помийте під холодною водою, щоб видалити з грибів будь-які залишки піску та бруду. Замочіть їх у теплій воді на 1-2 години — вони повинні стати м’якими. Потім воду злийте, наріжте гриби невеликими шматочками.
  2. У великій каструлі нагрійте трохи олії, обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізану моркву та селеру, обсмажуйте все протягом кількох хвилин. Додайте нарізані гриби, готуйте протягом декількох хвилин.
  3. У каструлю налийте воду так, щоб покрити інгредієнти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист та улюблені спеції.
  4. Доведіть юшку до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте на низькому вогні годину. Коли блюдо досягне потрібної консистенції, видаліть лавровий лист і подавайте до столу.

Як та з чим подавати

Грибна юшка по-гуцульськи — це самодостатня, ситна й ароматна страва. Її потрібно подавати на стіл гарячою. Перед подачею прикрасьте юшку свіжою зеленню, щоб додати яскравості та свіжої нотки.

Традиційно до цієї юшки подають пампушки з часником або просто скибки свіжого житнього хліба — ідеально, щоб вмочати їх у густий наваристий бульйон.

Рекомендуємо приготувати смажену картоплю по-закарпатськи за рецептом "Телеграфа". Ви точно здивуєте своїх близьких.

Теги:
#Рецепти #Готуємо вдома #Грибна юшка