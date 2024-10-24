Ідеально до чаю: близьких від цього пирога зі сливами за вуха не відтягнете

Повітряне тісто ідеально поєднується з кисленькими сливами

Осінь — це час затишних вечорів за чашечкою свіжозвареного чаю та ароматної випічки. Зокрема, господині готують тістечка, пироги з яблуками чи пиріжки з повидлом.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайного смачного та пухкого пирога зі сливами. А опублікували його на Instgaram-сторінці "sprava smaku".

Як приготувати пиріг зі сливами

Інгредієнти:

вершкове масло – 70 г;

яйця – 1 шт.;

молоко – 150 мл;

розпушувач – 10 г;

сливи – 6-8 шт.;

сіль – дрібка;

борошно — 150 г;

цукор — 100 г;

Для карамельної скоринки:

кориця – 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

цукор – 50 г;

Спосіб приготування: