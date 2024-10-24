Ідеально до чаю: близьких від цього пирога зі сливами за вуха не відтягнете
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Повітряне тісто ідеально поєднується з кисленькими сливами
Осінь — це час затишних вечорів за чашечкою свіжозвареного чаю та ароматної випічки. Зокрема, господині готують тістечка, пироги з яблуками чи пиріжки з повидлом.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайного смачного та пухкого пирога зі сливами. А опублікували його на Instgaram-сторінці "sprava smaku".
Як приготувати пиріг зі сливами
Інгредієнти:
- вершкове масло – 70 г;
- яйця – 1 шт.;
- молоко – 150 мл;
- розпушувач – 10 г;
- сливи – 6-8 шт.;
- сіль – дрібка;
- борошно — 150 г;
- цукор — 100 г;
Для карамельної скоринки:
- кориця – 1 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- цукор – 50 г;
Спосіб приготування:
- Масло розтерти з цукром.
- Додати борошно та сіль та швидко розтерти руками, поки масло не розтануло.
- В іншій мисці збити яйця з молоком.
- Вилити молочну суміш до решти інгредієнтів, додати розпушувач і перемішати до однорідного стану. Має вийти гладке і блискуче тісто, за консистенцією, як для кексу.
- Викласти тісто у змащену олією форму, заповнивши її на 1/2.
- Сливи розрізати навпіл і видалити кісточки.
- Покласти їх зрізом донизу зверху пирога.
- Змішати цукор з корицею і посипати цим пиріг.
- В окремій ємності розтопити вершкове масло та обережно полити ним пиріг.
- Випікати у розігрітій до 175 градусів духовці протягом 40-45 хвилин (до сухої зубочистки). Готовий пиріг можна подавати з морозивом чи збитими вершками.