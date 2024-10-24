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Ідеально до чаю: близьких від цього пирога зі сливами за вуха не відтягнете

Автор
Марія Швець
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Автор
Простий, смачний, ніжний пиріг для всієї сім'ї
Простий, смачний, ніжний пиріг для всієї сім'ї. Фото 1000.menu

Повітряне тісто ідеально поєднується з кисленькими сливами

Осінь — це час затишних вечорів за чашечкою свіжозвареного чаю та ароматної випічки. Зокрема, господині готують тістечка, пироги з яблуками чи пиріжки з повидлом.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом надзвичайного смачного та пухкого пирога зі сливами. А опублікували його на Instgaram-сторінці "sprava smaku".

Як приготувати пиріг зі сливами

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 70 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • розпушувач – 10 г;
  • сливи – 6-8 шт.;
  • сіль – дрібка;
  • борошно — 150 г;
  • цукор — 100 г;

Для карамельної скоринки:

  • кориця – 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор – 50 г;

Спосіб приготування:

  1. Масло розтерти з цукром.
  2. Додати борошно та сіль та швидко розтерти руками, поки масло не розтануло.
  3. В іншій мисці збити яйця з молоком.
  4. Вилити молочну суміш до решти інгредієнтів, додати розпушувач і перемішати до однорідного стану. Має вийти гладке і блискуче тісто, за консистенцією, як для кексу.
  5. Викласти тісто у змащену олією форму, заповнивши її на 1/2.
  6. Сливи розрізати навпіл і видалити кісточки.
  7. Покласти їх зрізом донизу зверху пирога.
  8. Змішати цукор з корицею і посипати цим пиріг.
  9. В окремій ємності розтопити вершкове масло та обережно полити ним пиріг.
  10. Випікати у розігрітій до 175 градусів духовці протягом 40-45 хвилин (до сухої зубочистки). Готовий пиріг можна подавати з морозивом чи збитими вершками.
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#Пиріг #Готуємо вдома #Сливи