"Базиліко" — італійський томатний соус: натуральний рецепт з ніжним смаком і тривалим зберіганням (відео)

Чудово доповнить звичні страви та зробить їх смак цікавішим та різноманітнішим.

Помідор — це овоч, без якого важко уявити літню кухню. Його додають до салатів, супів, соусів, запіканок, а також використовують для консервації. Один із найпростіших і водночас найсмачніших способів приготування — салат з помідорів з медово-часниковою заливкою, де овоч розкривається з нової, солодко-пряної сторони.

А сьогодні приготуємо ще одну класику — "Базиліко", італійський томатний соус із насиченим смаком стиглих помідорів, ароматом свіжого базиліку та легкою кислинкою. Він стане чудовим доповненням до пасти, піци або запечених овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".

Як приготувати томатний соус з базиліком

Інгредієнти:

помідори м’ясисті (наприклад, сливка) – 2 кг;

часник – 3–4 зубчики;

базилік (свіжий, листя без стебел) – 1 пучок;

оливкова олія (рафінована, нерафінована або суміш) – 4 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 0,5–1 ч. л.;

Спосіб приготування: