"Базиліко" — італійський томатний соус: натуральний рецепт з ніжним смаком і тривалим зберіганням (відео)

Марія Швець
Ароматне, смачне доповнення до улюблених страв
Ароматне, смачне доповнення до улюблених страв. Фото instagram.com

Чудово доповнить звичні страви та зробить їх смак цікавішим та різноманітнішим.

Помідор — це овоч, без якого важко уявити літню кухню. Його додають до салатів, супів, соусів, запіканок, а також використовують для консервації. Один із найпростіших і водночас найсмачніших способів приготування — салат з помідорів з медово-часниковою заливкою, де овоч розкривається з нової, солодко-пряної сторони.

А сьогодні приготуємо ще одну класику — "Базиліко", італійський томатний соус із насиченим смаком стиглих помідорів, ароматом свіжого базиліку та легкою кислинкою. Він стане чудовим доповненням до пасти, піци або запечених овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".

Як приготувати томатний соус з базиліком

Інгредієнти:

  • помідори м’ясисті (наприклад, сливка) – 2 кг;
  • часник – 3–4 зубчики;
  • базилік (свіжий, листя без стебел) – 1 пучок;
  • оливкова олія (рафінована, нерафінована або суміш) – 4 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль – 0,5–1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Обдати помідори окропом, зняти шкірку, нарізати на кілька частин.
  2. Розігріти олію в каструлі, додати подрібнений часник і злегка підсмажити до золотистого кольору.
  3. Додати нарізані томати, перемішати й варити на середньому вогні, поки маса не увариться на 30–50%.
  4. Посолити, додати цукор за смаком, перемішати й скуштувати — за потреби відкоригувати.
  5. Додати листя базиліку, варити ще 10–15 хвилин.
  6. Зблендерувати до однорідної консистенції, довести до кипіння й розлити гарячим у стерильні банки.
