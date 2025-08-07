"Базиліко" — італійський томатний соус: натуральний рецепт з ніжним смаком і тривалим зберіганням (відео)
Чудово доповнить звичні страви та зробить їх смак цікавішим та різноманітнішим.
Помідор — це овоч, без якого важко уявити літню кухню. Його додають до салатів, супів, соусів, запіканок, а також використовують для консервації. Один із найпростіших і водночас найсмачніших способів приготування — салат з помідорів з медово-часниковою заливкою, де овоч розкривається з нової, солодко-пряної сторони.
А сьогодні приготуємо ще одну класику — "Базиліко", італійський томатний соус із насиченим смаком стиглих помідорів, ароматом свіжого базиліку та легкою кислинкою. Він стане чудовим доповненням до пасти, піци або запечених овочів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".
Як приготувати томатний соус з базиліком
Інгредієнти:
- помідори м’ясисті (наприклад, сливка) – 2 кг;
- часник – 3–4 зубчики;
- базилік (свіжий, листя без стебел) – 1 пучок;
- оливкова олія (рафінована, нерафінована або суміш) – 4 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 0,5–1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Обдати помідори окропом, зняти шкірку, нарізати на кілька частин.
- Розігріти олію в каструлі, додати подрібнений часник і злегка підсмажити до золотистого кольору.
- Додати нарізані томати, перемішати й варити на середньому вогні, поки маса не увариться на 30–50%.
- Посолити, додати цукор за смаком, перемішати й скуштувати — за потреби відкоригувати.
- Додати листя базиліку, варити ще 10–15 хвилин.
- Зблендерувати до однорідної консистенції, довести до кипіння й розлити гарячим у стерильні банки.