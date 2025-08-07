Рус

Хрусткі кульки з кабачків та картоплі: що приготувати, коли деруни вже набридли

Ця страва нікого не залишить байдужими

Кульки з кабачків та картоплі — це ідеальна альтернатива звичним дерунам чи оладкам. Вони виходять хрумкими зовні, ніжними всередині та особливо смачними в парі з пікантним соусом.

Завдяки цій страві можна легко урізноманітнити своє повсякденне меню, не витрачаючи багато часу й коштів.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

  • Кабачок 1 шт.
  • Картопля 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Борошно 200 г
  • Вода 150 мл
  • Розпушувач 12 г
  • Сир 50 г
  • Сіль 5 г
  • Спеції 5 г
  • Олія 500 мл

Для соусу:

  • Олія 150 мл
  • Жовток 2 шт.
  • Гірчиця 1 /2 ч.л
  • Рисовий оцет 5 г
  • Сіль 1/2 ч.л
  • Цукор 5 г
  • Масло вершкове 50 г
  • Паприка 1/2 ч.л
  • Томатна паста 15 г
  • Часник сухий 1/2 ч.л

Як приготувати кульки з кабачків

  1. Натріть на дрібну тертку (як для моркви) один кабачок, одну велику картоплину та одну цибулину.
  2. У миску насипте борошно, додайте воду, сіль, улюблені приправи. Добре перемішайте.
  3. Додайте до тіста натерту картоплю та цибулю, знову перемішайте.
  4. Додайте натерті кабачки і ретельно все вимішайте.
  5. Додайте розпушувач і за бажанням натертий сир. Знову все перемішайте.
  6. Розігрійте олію в каструлі або глибокій сковороді. За допомогою двох ложок формуйте кульки з тіста і обережно опускайте їх у гарячу олію. Спочатку кульки опустяться на дно, а потім піднімуться. Якщо якась кулька прилипне, акуратно підніміть її лопаткою чи виделкою. Смажте, доки кульки не стануть золотистого кольору з обох боків. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія.
  7. Приготуйте соус. Змішайте жовтки, цукор, сіль, рисовий оцет, гірчицю, олію та збивайте занурювальним блендером приблизно 2 хвилини, доки суміш не стане густою.
  8. Додайте часник, паприку та томатну пасту. Влийте розтоплене вершкове масло кімнатної температури та знову добре перемішайте блендером.

Особливо добре кульки смакують гарячими — тож подавайте їх щойно зі сковороди, з ароматним соусом.

