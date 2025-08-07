Хрусткі кульки з кабачків та картоплі: що приготувати, коли деруни вже набридли
-
-
Читать на русском
Ця страва нікого не залишить байдужими
Кульки з кабачків та картоплі — це ідеальна альтернатива звичним дерунам чи оладкам. Вони виходять хрумкими зовні, ніжними всередині та особливо смачними в парі з пікантним соусом.
Завдяки цій страві можна легко урізноманітнити своє повсякденне меню, не витрачаючи багато часу й коштів.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кулінарні витівки".
Інгредієнти:
- Кабачок 1 шт.
- Картопля 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Борошно 200 г
- Вода 150 мл
- Розпушувач 12 г
- Сир 50 г
- Сіль 5 г
- Спеції 5 г
- Олія 500 мл
Для соусу:
- Олія 150 мл
- Жовток 2 шт.
- Гірчиця 1 /2 ч.л
- Рисовий оцет 5 г
- Сіль 1/2 ч.л
- Цукор 5 г
- Масло вершкове 50 г
- Паприка 1/2 ч.л
- Томатна паста 15 г
- Часник сухий 1/2 ч.л
Як приготувати кульки з кабачків
- Натріть на дрібну тертку (як для моркви) один кабачок, одну велику картоплину та одну цибулину.
- У миску насипте борошно, додайте воду, сіль, улюблені приправи. Добре перемішайте.
- Додайте до тіста натерту картоплю та цибулю, знову перемішайте.
- Додайте натерті кабачки і ретельно все вимішайте.
- Додайте розпушувач і за бажанням натертий сир. Знову все перемішайте.
- Розігрійте олію в каструлі або глибокій сковороді. За допомогою двох ложок формуйте кульки з тіста і обережно опускайте їх у гарячу олію. Спочатку кульки опустяться на дно, а потім піднімуться. Якщо якась кулька прилипне, акуратно підніміть її лопаткою чи виделкою. Смажте, доки кульки не стануть золотистого кольору з обох боків. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія.
- Приготуйте соус. Змішайте жовтки, цукор, сіль, рисовий оцет, гірчицю, олію та збивайте занурювальним блендером приблизно 2 хвилини, доки суміш не стане густою.
- Додайте часник, паприку та томатну пасту. Влийте розтоплене вершкове масло кімнатної температури та знову добре перемішайте блендером.
Особливо добре кульки смакують гарячими — тож подавайте їх щойно зі сковороди, з ароматним соусом.