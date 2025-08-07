Хрусткі кульки з кабачків та картоплі: що приготувати, коли деруни вже набридли

Ця страва нікого не залишить байдужими

Кульки з кабачків та картоплі — це ідеальна альтернатива звичним дерунам чи оладкам. Вони виходять хрумкими зовні, ніжними всередині та особливо смачними в парі з пікантним соусом.

Завдяки цій страві можна легко урізноманітнити своє повсякденне меню, не витрачаючи багато часу й коштів.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

Кабачок 1 шт.

Картопля 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Борошно 200 г

Вода 150 мл

Розпушувач 12 г

Сир 50 г

Сіль 5 г

Спеції 5 г

Олія 500 мл

Для соусу:

Олія 150 мл

Жовток 2 шт.

Гірчиця 1 /2 ч.л

Рисовий оцет 5 г

Сіль 1/2 ч.л

Цукор 5 г

Масло вершкове 50 г

Паприка 1/2 ч.л

Томатна паста 15 г

Часник сухий 1/2 ч.л

Як приготувати кульки з кабачків

Натріть на дрібну тертку (як для моркви) один кабачок, одну велику картоплину та одну цибулину. У миску насипте борошно, додайте воду, сіль, улюблені приправи. Добре перемішайте. Додайте до тіста натерту картоплю та цибулю, знову перемішайте. Додайте натерті кабачки і ретельно все вимішайте. Додайте розпушувач і за бажанням натертий сир. Знову все перемішайте. Розігрійте олію в каструлі або глибокій сковороді. За допомогою двох ложок формуйте кульки з тіста і обережно опускайте їх у гарячу олію. Спочатку кульки опустяться на дно, а потім піднімуться. Якщо якась кулька прилипне, акуратно підніміть її лопаткою чи виделкою. Смажте, доки кульки не стануть золотистого кольору з обох боків. Готові кульки викладайте на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. Приготуйте соус. Змішайте жовтки, цукор, сіль, рисовий оцет, гірчицю, олію та збивайте занурювальним блендером приблизно 2 хвилини, доки суміш не стане густою. Додайте часник, паприку та томатну пасту. Влийте розтоплене вершкове масло кімнатної температури та знову добре перемішайте блендером.

Особливо добре кульки смакують гарячими — тож подавайте їх щойно зі сковороди, з ароматним соусом.