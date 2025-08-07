Такі помідори зберуть усіх за столом: рецепт квашених овочів з гірчицею
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Квашені помідори довго не зберігаються, тому що швидко з'їдаються
Помідори — це один із найулюбленіших та найпопулярніших овочів у всьому світі. Їх додають у салати, супи, соуси, запікають, в’ялять, маринують і, звісно, квасять. Особливої популярності останнім часом набули закусочні помідори у зеленій заправці — з часником, зеленню та ароматною олією.
Але сьогодні ми приготуємо не менш смачний, проте дещо забутий варіант — квашені помідори з гірчицею. Вони мають пікантний смак, пряну нотку та приємну кислинку, і чудово смакують як самостійна закуска або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".
Як приготувати квашені помідори
Інгредієнти:
- помідори (тверді, наприклад, сливка) – скільки вміститься в 3-літрову банку;
- листя хрону – 2–3 шт.;
- зелень кропу – 1 пучок;
- листя смородини – 3–4 шт.;
- листя вишні – 3–4 шт.;
- часник – 5–6 зубчиків;
- сіль – 100 мл;
- цукор – 50–100 мл (залежно від уподобань);
- гірчичний порошок – 1 ст. л.;
- вода (холодна, чиста) – скільки потрібно для заповнення банки.
Спосіб приготування:
- Викласти на дно чистої 3-літрової банки або лотка хрін, зелень кропу, листя смородини, вишні та кілька зубчиків часнику.
- Наповнити банку помідорами, чергуючи з зеленню та рештою часнику.
- Додати зверху сіль, цукор і гірчичний порошок.
- Залити холодною водою хорошої якості до верху банки.
- Накрити кришкою або марлею й залишити на добу при кімнатній температурі для запуску процесу бродіння.
- Перенести в холодне місце й чекати, поки помідори повністю заквасяться (час залежить від температури).