Такі помідори зберуть усіх за столом: рецепт квашених овочів з гірчицею

Марія Швець
Дуже простий рецепт закваски помідорів без стерилізації
Квашені помідори довго не зберігаються, тому що швидко з'їдаються

Помідори — це один із найулюбленіших та найпопулярніших овочів у всьому світі. Їх додають у салати, супи, соуси, запікають, в’ялять, маринують і, звісно, квасять. Особливої популярності останнім часом набули закусочні помідори у зеленій заправці — з часником, зеленню та ароматною олією.

Але сьогодні ми приготуємо не менш смачний, проте дещо забутий варіант — квашені помідори з гірчицею. Вони мають пікантний смак, пряну нотку та приємну кислинку, і чудово смакують як самостійна закуска або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

  • помідори (тверді, наприклад, сливка) – скільки вміститься в 3-літрову банку;
  • листя хрону – 2–3 шт.;
  • зелень кропу – 1 пучок;
  • листя смородини – 3–4 шт.;
  • листя вишні – 3–4 шт.;
  • часник – 5–6 зубчиків;
  • сіль – 100 мл;
  • цукор – 50–100 мл (залежно від уподобань);
  • гірчичний порошок – 1 ст. л.;
  • вода (холодна, чиста) – скільки потрібно для заповнення банки.

Спосіб приготування:

  1. Викласти на дно чистої 3-літрової банки або лотка хрін, зелень кропу, листя смородини, вишні та кілька зубчиків часнику.
  2. Наповнити банку помідорами, чергуючи з зеленню та рештою часнику.
  3. Додати зверху сіль, цукор і гірчичний порошок.
  4. Залити холодною водою хорошої якості до верху банки.
  5. Накрити кришкою або марлею й залишити на добу при кімнатній температурі для запуску процесу бродіння.
  6. Перенести в холодне місце й чекати, поки помідори повністю заквасяться (час залежить від температури).
