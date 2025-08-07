Такі помідори зберуть усіх за столом: рецепт квашених овочів з гірчицею

Квашені помідори довго не зберігаються, тому що швидко з'їдаються

Помідори — це один із найулюбленіших та найпопулярніших овочів у всьому світі. Їх додають у салати, супи, соуси, запікають, в’ялять, маринують і, звісно, квасять. Особливої популярності останнім часом набули закусочні помідори у зеленій заправці — з часником, зеленню та ароматною олією.

Але сьогодні ми приготуємо не менш смачний, проте дещо забутий варіант — квашені помідори з гірчицею. Вони мають пікантний смак, пряну нотку та приємну кислинку, і чудово смакують як самостійна закуска або доповнення до основних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "smakoluk.ua".

Як приготувати квашені помідори

Інгредієнти:

помідори (тверді, наприклад, сливка) – скільки вміститься в 3-літрову банку;

листя хрону – 2–3 шт.;

зелень кропу – 1 пучок;

листя смородини – 3–4 шт.;

листя вишні – 3–4 шт.;

часник – 5–6 зубчиків;

сіль – 100 мл;

цукор – 50–100 мл (залежно від уподобань);

гірчичний порошок – 1 ст. л.;

вода (холодна, чиста) – скільки потрібно для заповнення банки.

Спосіб приготування: