Салат з баклажанів, перцю і томатів: рецепт закуски, що ідеально підійде на зиму

Ароматна та дуже смачна страва

Якщо ви шукаєте перевірений рецепт смачного овочевого салату на зиму, обов’язково зверніть увагу на цей варіант із баклажанами. Раніше ми вже ділились рецептом ікри з баклажанів, а тепер пропонуємо приготувати з цих овочів закуску на зиму.

Цей салат з баклажанів готується досить просто. А завдяки поєднанню помідорів, перцю, часнику та спецій, він виходить яскравим і дуже апетитним.

Рецептом поділилась блогерка ivanchenko_liza в TikTok.

Інгредієнти на 6 півлітрових баночок:

Баклажани 1,5 кг

Помідори 1 кг

Перець солодкий 0,5 кг

Цибуля 2 шт.

Часник 5 зубчиків

Олія 100 мл

Сіль 0,5 ч.л. (в нарізані баклажани)

Сіль 1 ст.л.

Цукор 2 ст.л.

Яблучний оцет 6% — 2 ст.л

Паприка 1 ч.л.

Як приготувати салат з баклажанів на зиму