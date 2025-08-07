Рус

Салат з баклажанів, перцю і томатів: рецепт закуски, що ідеально підійде на зиму

Наталя Граковська
Рецепт овочевого салату на зиму Новина оновлена 07 серпня 2025, 18:01
Рецепт овочевого салату на зиму. Фото Скріншот YouTube

Ароматна та дуже смачна страва

Якщо ви шукаєте перевірений рецепт смачного овочевого салату на зиму, обов’язково зверніть увагу на цей варіант із баклажанами. Раніше ми вже ділились рецептом ікри з баклажанів, а тепер пропонуємо приготувати з цих овочів закуску на зиму.

Цей салат з баклажанів готується досить просто. А завдяки поєднанню помідорів, перцю, часнику та спецій, він виходить яскравим і дуже апетитним.

Рецептом поділилась блогерка ivanchenko_liza в TikTok.

Інгредієнти на 6 півлітрових баночок:

  • Баклажани 1,5 кг
  • Помідори 1 кг
  • Перець солодкий 0,5 кг
  • Цибуля 2 шт.
  • Часник 5 зубчиків
  • Олія 100 мл
  • Сіль 0,5 ч.л. (в нарізані баклажани)
  • Сіль 1 ст.л.
  • Цукор 2 ст.л.
  • Яблучний оцет 6% — 2 ст.л
  • Паприка 1 ч.л.

Як приготувати салат з баклажанів на зиму

  1. Наріжте баклажани брусочками. Покладіть їх у миску, посипте 0,5 ч.л. солі, перемішайте та залиште на 20-30 хвилин. Це допоможе усунути гіркоту. Після цього промийте баклажани під проточною водою та відіжміть.
  2. Наріжте шматочками солодкий перець та цибулю.
  3. Помідори та пропустіть їх через м'ясорубку або подрібніть блендером до стану пюре.
  4. У велику каструлю з товстим дном налийте олію. Розігрійте її на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю, баклажани, солодкий перець, пюре з томатів. Перемішайте.
  5. Додайте цукор, сіль, перець, паприку та пропущений через прес часник. Добре перемішайте та тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.
  6. Додайте до овочів оцет та тушкуйте ще 5 хвилин.
  7. Розкладіть гарячий салат у підготовлені стерильні банки та щільно закрутіть кришками.
