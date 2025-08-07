Салат з баклажанів, перцю і томатів: рецепт закуски, що ідеально підійде на зиму
-
-
Ароматна та дуже смачна страва
Якщо ви шукаєте перевірений рецепт смачного овочевого салату на зиму, обов’язково зверніть увагу на цей варіант із баклажанами. Раніше ми вже ділились рецептом ікри з баклажанів, а тепер пропонуємо приготувати з цих овочів закуску на зиму.
Цей салат з баклажанів готується досить просто. А завдяки поєднанню помідорів, перцю, часнику та спецій, він виходить яскравим і дуже апетитним.
Рецептом поділилась блогерка ivanchenko_liza в TikTok.
Інгредієнти на 6 півлітрових баночок:
- Баклажани 1,5 кг
- Помідори 1 кг
- Перець солодкий 0,5 кг
- Цибуля 2 шт.
- Часник 5 зубчиків
- Олія 100 мл
- Сіль 0,5 ч.л. (в нарізані баклажани)
- Сіль 1 ст.л.
- Цукор 2 ст.л.
- Яблучний оцет 6% — 2 ст.л
- Паприка 1 ч.л.
Як приготувати салат з баклажанів на зиму
- Наріжте баклажани брусочками. Покладіть їх у миску, посипте 0,5 ч.л. солі, перемішайте та залиште на 20-30 хвилин. Це допоможе усунути гіркоту. Після цього промийте баклажани під проточною водою та відіжміть.
- Наріжте шматочками солодкий перець та цибулю.
- Помідори та пропустіть їх через м'ясорубку або подрібніть блендером до стану пюре.
- У велику каструлю з товстим дном налийте олію. Розігрійте її на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю, баклажани, солодкий перець, пюре з томатів. Перемішайте.
- Додайте цукор, сіль, перець, паприку та пропущений через прес часник. Добре перемішайте та тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.
- Додайте до овочів оцет та тушкуйте ще 5 хвилин.
- Розкладіть гарячий салат у підготовлені стерильні банки та щільно закрутіть кришками.