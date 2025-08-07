Рус

Вийдуть вдалими та не пригоратимуть: рецепт ідеальних кабачкових оладок (відео)

Марія Швець
Рум'яні, апетитні, недорогі для всієї родини
Таку страву можна подати на сніданок, перекус і навіть замінити ним легку вечерю

Кабачок — це легкий, соковитий овоч, який чудово поєднується з іншими інгредієнтами та легко засвоюється організмом. Його запікають, фарширують, додають у рагу й навіть смажать на грилі. Один із цікавих літніх варіантів — шашлички з кабачків, які виходять ніжними, з легким димком і чудово смакують як гарнір або самостійна страва.

Але сьогодні приготуємо інше — смачні кабачкові оладки, прості й водночас універсальні. Вони підійдуть і для сніданку, і як легка вечеря, і навіть як перекус у дорогу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати кабачкові оладки

Інгредієнти

  • цукіні – 220 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цибуля – 0,5 шт.;
  • зелень (кріп, петрушка або мікс) – за смаком;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • олія – для смаження;

Спосіб приготування

  1. Нарізати дрібно цукіні, цибулю та зелень.
  2. Додати до овочів яйце, борошно, сіль і перець, добре перемішати масу.
  3. За бажанням залишити натертий або нарізаний кабачок із сіллю на 10–15 хвилин, щоб пустив сік, та злити зайву рідину.
  4. Нагріти сковороду з олією на середньому вогні.
  5. Викладати суміш ложкою, формуючи невеликі оладки, і смажити з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Подавати гарячими або теплими, за бажанням — зі сметаною або соусом.
