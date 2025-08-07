Вийдуть вдалими та не пригоратимуть: рецепт ідеальних кабачкових оладок (відео)
Таку страву можна подати на сніданок, перекус і навіть замінити ним легку вечерю
Кабачок — це легкий, соковитий овоч, який чудово поєднується з іншими інгредієнтами та легко засвоюється організмом. Його запікають, фарширують, додають у рагу й навіть смажать на грилі. Один із цікавих літніх варіантів — шашлички з кабачків, які виходять ніжними, з легким димком і чудово смакують як гарнір або самостійна страва.
Але сьогодні приготуємо інше — смачні кабачкові оладки, прості й водночас універсальні. Вони підійдуть і для сніданку, і як легка вечеря, і навіть як перекус у дорогу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати кабачкові оладки
Інгредієнти
- цукіні – 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля – 0,5 шт.;
- зелень (кріп, петрушка або мікс) – за смаком;
- борошно – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- олія – для смаження;
Спосіб приготування
- Нарізати дрібно цукіні, цибулю та зелень.
- Додати до овочів яйце, борошно, сіль і перець, добре перемішати масу.
- За бажанням залишити натертий або нарізаний кабачок із сіллю на 10–15 хвилин, щоб пустив сік, та злити зайву рідину.
- Нагріти сковороду з олією на середньому вогні.
- Викладати суміш ложкою, формуючи невеликі оладки, і смажити з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати гарячими або теплими, за бажанням — зі сметаною або соусом.