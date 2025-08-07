Вийдуть вдалими та не пригоратимуть: рецепт ідеальних кабачкових оладок (відео)

Таку страву можна подати на сніданок, перекус і навіть замінити ним легку вечерю

Кабачок — це легкий, соковитий овоч, який чудово поєднується з іншими інгредієнтами та легко засвоюється організмом. Його запікають, фарширують, додають у рагу й навіть смажать на грилі. Один із цікавих літніх варіантів — шашлички з кабачків, які виходять ніжними, з легким димком і чудово смакують як гарнір або самостійна страва.

Але сьогодні приготуємо інше — смачні кабачкові оладки, прості й водночас універсальні. Вони підійдуть і для сніданку, і як легка вечеря, і навіть як перекус у дорогу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати кабачкові оладки

Інгредієнти

цукіні – 220 г;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 0,5 шт.;

зелень (кріп, петрушка або мікс) – за смаком;

борошно – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія – для смаження;

Спосіб приготування