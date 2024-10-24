Укр

Идеально к чаю: близких от этого пирога со сливами за уши не оттащите

Автор
Мария Швец
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Автор
Простой, вкусный, нежный пирог для всей семьи
Простой, вкусный, нежный пирог для всей семьи. Фото 1000.menu

Воздушное тесто идеально сочетается с кисленькими сливами

Осень – это время уютных вечеров за чашечкой свежесваренного чая и ароматной выпечки. В частности, хозяйки готовят пирожные, пироги с яблоками или пирожки с повидлом.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом удивительного вкусного и пышного пирога со сливами. А опубликовали его на Instgaram-странице "sprava smaku".

Как приготовить пирог со сливами

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 70 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • сливы – 6-8 шт.;
  • соль – щепотка;
  • мука — 150 г;
  • сахар — 100 г;

Для карамельной корочки:

  • корица – 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар – 50 г;

Способ приготовления:

  1. Масло растереть с сахаром.
  2. Добавить муку и соль и быстро растереть руками, пока масло не растаяло.
  3. В другой миске взбить яйца с молоком.
  4. Вылить молочную смесь к остальным ингредиентам, добавить разрыхлитель и перемешать до однородного состояния. Должно получиться гладкое и блестящее тесто, по консистенции, как для кекса.
  5. Выложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее на 1/2.
  6. Сливы разрезать пополам и удалить косточки.
  7. Положить их срезом вниз сверху пирога.
  8. Смешать сахар с корицей и посыпать этим пирог.
  9. В отдельной емкости растопить сливочное масло и аккуратно полить им пирог.
  10. Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке в течение 40-45 минут (до сухой зубочистки). Готовый пирог можно подавать с мороженым или взбитыми сливками.
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#Пирог #Готовим дома #Сливи