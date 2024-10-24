Идеально к чаю: близких от этого пирога со сливами за уши не оттащите
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Воздушное тесто идеально сочетается с кисленькими сливами
Осень – это время уютных вечеров за чашечкой свежесваренного чая и ароматной выпечки. В частности, хозяйки готовят пирожные, пироги с яблоками или пирожки с повидлом.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом удивительного вкусного и пышного пирога со сливами. А опубликовали его на Instgaram-странице "sprava smaku".
Как приготовить пирог со сливами
Ингредиенты:
- сливочное масло – 70 г;
- яйца – 1 шт.;
- молоко – 150 мл;
- разрыхлитель – 10 г;
- сливы – 6-8 шт.;
- соль – щепотка;
- мука — 150 г;
- сахар — 100 г;
Для карамельной корочки:
- корица – 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар – 50 г;
Способ приготовления:
- Масло растереть с сахаром.
- Добавить муку и соль и быстро растереть руками, пока масло не растаяло.
- В другой миске взбить яйца с молоком.
- Вылить молочную смесь к остальным ингредиентам, добавить разрыхлитель и перемешать до однородного состояния. Должно получиться гладкое и блестящее тесто, по консистенции, как для кекса.
- Выложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее на 1/2.
- Сливы разрезать пополам и удалить косточки.
- Положить их срезом вниз сверху пирога.
- Смешать сахар с корицей и посыпать этим пирог.
- В отдельной емкости растопить сливочное масло и аккуратно полить им пирог.
- Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке в течение 40-45 минут (до сухой зубочистки). Готовый пирог можно подавать с мороженым или взбитыми сливками.