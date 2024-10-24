Идеально к чаю: близких от этого пирога со сливами за уши не оттащите

Воздушное тесто идеально сочетается с кисленькими сливами

Осень – это время уютных вечеров за чашечкой свежесваренного чая и ароматной выпечки. В частности, хозяйки готовят пирожные, пироги с яблоками или пирожки с повидлом.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом удивительного вкусного и пышного пирога со сливами. А опубликовали его на Instgaram-странице "sprava smaku".

Как приготовить пирог со сливами

Ингредиенты:

сливочное масло – 70 г;

яйца – 1 шт.;

молоко – 150 мл;

разрыхлитель – 10 г;

сливы – 6-8 шт.;

соль – щепотка;

мука — 150 г;

сахар — 100 г;

Для карамельной корочки:

корица – 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

сахар – 50 г;

Способ приготовления: