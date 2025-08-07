Рус

Нагадує "Шарлотку", але ще ніжніший: рецепт ідеального яблучного пирога

Наталя Граковська
Пиріг з яблуками та молоком
Пиріг з яблуками та молоком. Фото Колаж "Телеграф"

Готувати його — одне задоволення

Цей пиріг з яблуками нагадує знайому багатьом "Шарлотку". Він такий же ніжний, соковитий і ароматний. Але тісто готується з додаванням молока, що робить пиріг з яблуками ще більш м’яким.

Рецептом пирога з яблуками поділилась YouTube-блогерка Panna Lesia.

Інгредієнти:

  • яйця — 3 шт;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 1 ч.л;
  • молоко — 100 мл;
  • вершкове масло — 80 г;
  • борошно — 240 г (2 склянки);
  • розпушувач тіста — 2 ч.л;
  • яблука — 4 шт (800 г).

Як приготувати пиріг з яблуками

  1. Яйця розбийте в глибоку ємність, всипте сіль, цукор і ванілін. Ретельно збийте вінчиком, поки суміш не стане однорідною.
  2. Потім влийте молоко та охолоджене розтоплене вершкове масло і знову перемішайте.
  3. Всипте в рідку суміш просіяне борошно з розпушувачем. За допомогою вінчика замісіть однорідне тісто, щоб не було грудочок.
  4. Візьміть кисло-солодкі яблука. Очистіть їх від серцевини, але шкірку залиште. Наріжте яблука великими кубиками.
  5. Змастіть форму для випікання маслом. Викладіть на дно нарізані яблука. За бажанням можете посипати їх корицею. Залийте яблука тістом і розрівняйте поверхню.
  6. Поставте пиріг у попередньо розігріту до 180°C духовку і випікайте 35 хвилин. Щоб перевірити готовність, проткніть пиріг дерев'яною шпажкою.
#Рецепти #Яблука #Пиріг #Випічка