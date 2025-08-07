Нагадує "Шарлотку", але ще ніжніший: рецепт ідеального яблучного пирога

Готувати його — одне задоволення

Цей пиріг з яблуками нагадує знайому багатьом "Шарлотку". Він такий же ніжний, соковитий і ароматний. Але тісто готується з додаванням молока, що робить пиріг з яблуками ще більш м’яким.

Рецептом пирога з яблуками поділилась YouTube-блогерка Panna Lesia.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

цукор — 100 г;

сіль — дрібка;

ванільний цукор — 1 ч.л;

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 80 г;

борошно — 240 г (2 склянки);

розпушувач тіста — 2 ч.л;

яблука — 4 шт (800 г).

Як приготувати пиріг з яблуками