Нагадує "Шарлотку", але ще ніжніший: рецепт ідеального яблучного пирога
Готувати його — одне задоволення
Цей пиріг з яблуками нагадує знайому багатьом "Шарлотку". Він такий же ніжний, соковитий і ароматний. Але тісто готується з додаванням молока, що робить пиріг з яблуками ще більш м’яким.
Рецептом пирога з яблуками поділилась YouTube-блогерка Panna Lesia.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт;
- цукор — 100 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 1 ч.л;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло — 80 г;
- борошно — 240 г (2 склянки);
- розпушувач тіста — 2 ч.л;
- яблука — 4 шт (800 г).
Як приготувати пиріг з яблуками
- Яйця розбийте в глибоку ємність, всипте сіль, цукор і ванілін. Ретельно збийте вінчиком, поки суміш не стане однорідною.
- Потім влийте молоко та охолоджене розтоплене вершкове масло і знову перемішайте.
- Всипте в рідку суміш просіяне борошно з розпушувачем. За допомогою вінчика замісіть однорідне тісто, щоб не було грудочок.
- Візьміть кисло-солодкі яблука. Очистіть їх від серцевини, але шкірку залиште. Наріжте яблука великими кубиками.
- Змастіть форму для випікання маслом. Викладіть на дно нарізані яблука. За бажанням можете посипати їх корицею. Залийте яблука тістом і розрівняйте поверхню.
- Поставте пиріг у попередньо розігріту до 180°C духовку і випікайте 35 хвилин. Щоб перевірити готовність, проткніть пиріг дерев'яною шпажкою.