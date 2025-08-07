Рус

Фаршировані помідори з фаршем та сиром: рецепт смачної літньої вечері

Наталя Граковська
Соковиті фаршировані помідори
Соковиті фаршировані помідори

Ця проста страва замінить вам і голубці, і фарширований перець

Ми вже ділились рецептом фаршированого перцю. А тепер пропонуємо приготувати не менш смачну альтернативу — фаршировані помідори. Вони виглядають яскраво, готуються просто, а завдяки поєднанню соковитих томатів, ароматного фаршу та тягучого сиру всередині виходять надзвичайно смачними.

Рецептом фаршированих помідорів поділились на YouTube-каналі "Топ рецепти у Алли".

Інгредієнти:

  • Помідори 10 шт.;
  • Фарш 500 г;
  • Цибуля 1 шт.;
  • Твердий сир 100 г;
  • Петрушка на смак;
  • Сіль, перець, спеції до фаршу на смак.

Як приготувати фаршировані помідори

  1. Візьміть помідори, зріжте "шапочки" і акуратно вичистіть серцевину за допомогою ложки. Відкладіть серцевину в окрему миску.
  2. Наріжте вичищену серцевину помідорів дрібними кубиками. Також дрібно наріжте одну цибулину.
  3. Додайте до нарізаних помідорів і цибулі фарш. Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, перець та інші приправи до свого смаку. Ретельно все перемішайте.
  4. Наповніть підготовлені помідори фаршем. Усередину кожного помідора покладіть по одному шматочку сиру. Викладіть начинені помідори на деко.
  5. Поставте деко з помідорами в духовку, розігріту до 180°C. Випікайте протягом 45-50 хвилин.
