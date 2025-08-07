Фаршировані помідори з фаршем та сиром: рецепт смачної літньої вечері

Ця проста страва замінить вам і голубці, і фарширований перець

Ми вже ділились рецептом фаршированого перцю. А тепер пропонуємо приготувати не менш смачну альтернативу — фаршировані помідори. Вони виглядають яскраво, готуються просто, а завдяки поєднанню соковитих томатів, ароматного фаршу та тягучого сиру всередині виходять надзвичайно смачними.

Рецептом фаршированих помідорів поділились на YouTube-каналі "Топ рецепти у Алли".

Інгредієнти:

Помідори 10 шт.;

Фарш 500 г;

Цибуля 1 шт.;

Твердий сир 100 г;

Петрушка на смак;

Сіль, перець, спеції до фаршу на смак.

Як приготувати фаршировані помідори