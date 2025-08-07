Фаршировані помідори з фаршем та сиром: рецепт смачної літньої вечері
Ця проста страва замінить вам і голубці, і фарширований перець
Ми вже ділились рецептом фаршированого перцю. А тепер пропонуємо приготувати не менш смачну альтернативу — фаршировані помідори. Вони виглядають яскраво, готуються просто, а завдяки поєднанню соковитих томатів, ароматного фаршу та тягучого сиру всередині виходять надзвичайно смачними.
Рецептом фаршированих помідорів поділились на YouTube-каналі "Топ рецепти у Алли".
Інгредієнти:
- Помідори 10 шт.;
- Фарш 500 г;
- Цибуля 1 шт.;
- Твердий сир 100 г;
- Петрушка на смак;
- Сіль, перець, спеції до фаршу на смак.
Як приготувати фаршировані помідори
- Візьміть помідори, зріжте "шапочки" і акуратно вичистіть серцевину за допомогою ложки. Відкладіть серцевину в окрему миску.
- Наріжте вичищену серцевину помідорів дрібними кубиками. Також дрібно наріжте одну цибулину.
- Додайте до нарізаних помідорів і цибулі фарш. Додайте дрібно нарізану петрушку, сіль, перець та інші приправи до свого смаку. Ретельно все перемішайте.
- Наповніть підготовлені помідори фаршем. Усередину кожного помідора покладіть по одному шматочку сиру. Викладіть начинені помідори на деко.
- Поставте деко з помідорами в духовку, розігріту до 180°C. Випікайте протягом 45-50 хвилин.