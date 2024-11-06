На запах прибіжать сусіди: такого ароматного грибного крем-супу ви точно не куштували (відео)

Готується просто, виходить як в ресторані

У сезон грибів любителі цих продуктів не лише намагаються насушити чи наконсервувати їх, але й готувати різноманітні смачні страви уже зараз. Хтось гриби смажить, інші тушкують у сметані, ще хтось — запікає фаршированими.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ароматний грибний крем-суп. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати ароматний грибний крем-суп

Інгредієнти:

гриби – 600 г;

олія – 2 ст. л.;

вершкове масло – 1 ст. л.;

часник – 5-6 зуб.;

цибуля – 2 шт.;

свіжий чебрець – 2-3 гілочки;

біле вино – 100 мл;

борошно – 2 ст. л.;

овочевий бульйон (або вода) – 800 мл;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Цибулю та часник подрібнити, а гриби порізати на четвертинки.

2.У великій каструлі розігріти олію і масло вершкове.

3.Обсмажити часник, цибулю та гриби на середньому вогні до карамельного кольору приблизно 10-15 хвилин. Чим довше їх готувати, тим насиченішим буде смак.

4.Влити біле вино та готувати до повного випаровування рідини.

5.Додати борошно, ретельно перемішати, потім влити овочевий бульйон або воду.

6.Додати гілочки чебрецю.

7.Варити суп на середньому вогні близько 20 хвилин.

8.Вийняти гілочки чебрецю, вилити половину супу в блендер та перебити до однорідності.

9.Потім повернути суміш назад у каструлю.

10.Подавайте гарячим, прикрасивши підсмаженими грибами та зеленню!