На запах прибегут соседи: такого ароматного грибного крем-супа вы точно не пробовали (видео)

Готовится просто, получается как в ресторане

В сезон грибов любители этих продуктов не только пытаются насушить или консервировать их, но и готовить разнообразные вкусные блюда уже сейчас. Кто-то грибы жарит, другие тушат в сметане, еще кто-то запекает фаршированными.

Сегодня мы хотим предложить приготовить ароматный грибной крем-суп. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить ароматный грибной крем-суп

Ингредиенты:

грибы – 600 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

чеснок – 5-6 зуб.;

лук – 2 шт.;

свежий чабрец – 2-3 веточки;

белое вино – 100 мл;

мука – 2 ст. л.;

овощной бульон (или вода) – 800 мл;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Лук и чеснок измельчить, а грибы порезать на четвертинки.

2.В большой кастрюле разогреть масло и сливочное масло.

3.Обжарить чеснок, лук и грибы на среднем огне до карамельного цвета примерно 10-15 минут. Чем дольше их готовить, тем насыщеннее будет вкус.

4.Влить белое вино и готовить до полного испарения жидкости.

5.Добавить муку, тщательно перемешать, затем влить овощной бульон или воду.

6.Добавить веточки тимьяна.

7.Варить суп на среднем огне около 20 минут.

8. Вынуть веточки тимьяна, вылить половину супа в блендер и перебить до однородности.

9. Затем вернуть смесь обратно в кастрюлю.

10.Подавать горячим, украсив поджаренными грибами и зеленью!