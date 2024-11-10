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Это необычное сочетание очарует гостей: роскошный салат с виноградом и курицей (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкус салата сбалансированный и необычный
Вкус салата сбалансированный и необычный. Фото lenta.com.ua

Очень интересный салат, еще и готовится просто

Салаты, которые можно поставить на праздничный стол, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Мы делились рецептом аппетитного салата "Белый принц". Теперь делимся рецептом закуски с оригинальным сочетанием – виноград с курицей.

Этот салат с виноградом и курицей – отличная идея вкусного блюда к праздничному столу. Сладость винограда отлично оттеняет вкус курицы. Рецептом поделились в кулинарном блоге zefirka_recipes.

Ингредиенты:

  • куриное филе (отварное или копченое) — 1 шт
  • сыр твердый — 180 г
  • яйца вареные — 2-3 шт.
  • виноград без косточек — 250 г
  • чеснок — 1 зубок
  • майонез – 3 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:⠀

  1. Куриное филе нужно отварить. Когда остынет, нарезать кубиками.
  2. Яйца также отвариваем вкрутую. Охлаждаем, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
  3. Сыр тоже режем. Виноград разрезаем пополам.
  4. Объединяем ингредиенты в миске. Измельчаем зубчик чеснока, тоже добавляем. Солим, перчим и заправляем майонезом.

Салат имеет интересный, сбалансированный вкус. Также мы делились рецептом вкусной закуски с красной рыбой.

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#Рецепт #Салат #Виноград #Закуска