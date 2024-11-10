Это необычное сочетание очарует гостей: роскошный салат с виноградом и курицей (видео)

Очень интересный салат, еще и готовится просто

Салаты, которые можно поставить на праздничный стол, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Мы делились рецептом аппетитного салата "Белый принц". Теперь делимся рецептом закуски с оригинальным сочетанием – виноград с курицей.

Этот салат с виноградом и курицей – отличная идея вкусного блюда к праздничному столу. Сладость винограда отлично оттеняет вкус курицы. Рецептом поделились в кулинарном блоге zefirka_recipes.

Ингредиенты:

куриное филе (отварное или копченое) — 1 шт

сыр твердый — 180 г

яйца вареные — 2-3 шт.

виноград без косточек — 250 г

чеснок — 1 зубок

майонез – 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:⠀

Куриное филе нужно отварить. Когда остынет, нарезать кубиками. Яйца также отвариваем вкрутую. Охлаждаем, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками. Сыр тоже режем. Виноград разрезаем пополам. Объединяем ингредиенты в миске. Измельчаем зубчик чеснока, тоже добавляем. Солим, перчим и заправляем майонезом.

Салат имеет интересный, сбалансированный вкус. Также мы делились рецептом вкусной закуски с красной рыбой.