Это необычное сочетание очарует гостей: роскошный салат с виноградом и курицей (видео)
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Очень интересный салат, еще и готовится просто
Салаты, которые можно поставить на праздничный стол, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Мы делились рецептом аппетитного салата "Белый принц". Теперь делимся рецептом закуски с оригинальным сочетанием – виноград с курицей.
Этот салат с виноградом и курицей – отличная идея вкусного блюда к праздничному столу. Сладость винограда отлично оттеняет вкус курицы. Рецептом поделились в кулинарном блоге zefirka_recipes.
Ингредиенты:
- куриное филе (отварное или копченое) — 1 шт
- сыр твердый — 180 г
- яйца вареные — 2-3 шт.
- виноград без косточек — 250 г
- чеснок — 1 зубок
- майонез – 3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Куриное филе нужно отварить. Когда остынет, нарезать кубиками.
- Яйца также отвариваем вкрутую. Охлаждаем, чистим от скорлупы и нарезаем кубиками.
- Сыр тоже режем. Виноград разрезаем пополам.
- Объединяем ингредиенты в миске. Измельчаем зубчик чеснока, тоже добавляем. Солим, перчим и заправляем майонезом.
Салат имеет интересный, сбалансированный вкус. Также мы делились рецептом вкусной закуски с красной рыбой.