Зберігайте рецепт до Різдва: як приготувати ароматний апельсиновий кекс (відео)
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Можна подати навіть гостям
Коли вовтузитися із приготуванням випічки бажання немає, а приготувати щось до чаю хочеться, чудовим варіантом буде не лише гарбузова запіканка. Також можна приготувати надзвичайно ароматний апельсиновий кекс.
Ця випічка чудово підійде, як до сімейного чаювання, так і для святкового столу. А також — його можна приготувати до Різдва, інформують на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати апельсиновий кекс
Інгредієнти:
- 150 г м'якого масла;
- 150 г цукру;
- 3 яйця;
- 1 ст. л. сметани;
- цедра та сік 1 апельсини;
- 230 г борошна;
- 8 г розпушувача;
- цукати – за бажанням;
Для глазурі:
- 1 білок;
- 150 г цукрової пудри;
- 1 ст. лимонного соку;
Спосіб приготування:
1.Збити масло з яйцями, цукром.
2.Додати борошно, розпушувач, цукати, цедру та сметану.
3.Вилити тісто у форму змащену маслом і випікати при 180 С 45 хвилин після повного охолодження вийняти з форми.
4.Для приготування глазурі збити білок.
5.Цукрову пудру змішати з лимонним соком і додати до білків, перемішати і полити кекс.
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