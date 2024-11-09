Рус

Зберігайте рецепт до Різдва: як приготувати ароматний апельсиновий кекс (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яскравий, смачний та ароматний
Яскравий, смачний та ароматний. Фото ru.freepik.com

Можна подати навіть гостям

Коли вовтузитися із приготуванням випічки бажання немає, а приготувати щось до чаю хочеться, чудовим варіантом буде не лише гарбузова запіканка. Також можна приготувати надзвичайно ароматний апельсиновий кекс.

Ця випічка чудово підійде, як до сімейного чаювання, так і для святкового столу. А також — його можна приготувати до Різдва, інформують на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати апельсиновий кекс

Інгредієнти:

  • 150 г м'якого масла;
  • 150 г цукру;
  • 3 яйця;
  • 1 ст. л. сметани;
  • цедра та сік 1 апельсини;
  • 230 г борошна;
  • 8 г розпушувача;
  • цукати – за бажанням;

Для глазурі:

  • 1 білок;
  • 150 г цукрової пудри;
  • 1 ст. лимонного соку;

Спосіб приготування:

1.Збити масло з яйцями, цукром.

2.Додати борошно, розпушувач, цукати, цедру та сметану.

3.Вилити тісто у форму змащену маслом і випікати при 180 С 45 хвилин після повного охолодження вийняти з форми.

4.Для приготування глазурі збити білок.

5.Цукрову пудру змішати з лимонним соком і додати до білків, перемішати і полити кекс.

Раніше ми писали, як приготувати пиріг з лаваша за 5 хвилин. Він точно стане паличкою-виручалочкою.

Теги:
#Кекс #Апельсин #Готуємо вдома