Зберігайте рецепт до Різдва: як приготувати ароматний апельсиновий кекс (відео)

Можна подати навіть гостям

Коли вовтузитися із приготуванням випічки бажання немає, а приготувати щось до чаю хочеться, чудовим варіантом буде не лише гарбузова запіканка. Також можна приготувати надзвичайно ароматний апельсиновий кекс.

Ця випічка чудово підійде, як до сімейного чаювання, так і для святкового столу. А також — його можна приготувати до Різдва, інформують на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати апельсиновий кекс

Інгредієнти:

150 г м'якого масла;

150 г цукру;

3 яйця;

1 ст. л. сметани;

цедра та сік 1 апельсини;

230 г борошна;

8 г розпушувача;

цукати – за бажанням;

Для глазурі:

1 білок;

150 г цукрової пудри;

1 ст. лимонного соку;

Спосіб приготування:

1.Збити масло з яйцями, цукром.

2.Додати борошно, розпушувач, цукати, цедру та сметану.

3.Вилити тісто у форму змащену маслом і випікати при 180 С 45 хвилин після повного охолодження вийняти з форми.

4.Для приготування глазурі збити білок.

5.Цукрову пудру змішати з лимонним соком і додати до білків, перемішати і полити кекс.

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