С этим супом вы полюбите лук: как приготовить знаменитое французское блюдо (видео)
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Готовится просто и легко
Лук представляет собой ингредиент многих блюд, таких как котлеты, тушеное мясо, супы и борщи. Однако в одном блюде оно является не просто ингредиентом, а базой без которого оно просто не будет существовать.
Сегодня мы хотим предложить приготовить знаменитый луковый суп. А его рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить луковый суп
Ингредиенты
- куриное мясо;
- сливочное масло – 80 г;
- масло – 20 мл;
- лук репчатый – 400 г;
- лук шалот – 250 г;
- вино белое – 50 мл;
- соевый соус – 50 мл;
- соль;
- розмарин сушеный – 1 ч. л.;
- бульон – 500 мл;
- пармезан – 60 г;
- ементаль – 150 г;
- багет – 3 куска;
- чеснок – 1 зуб.;
Способ приготовления
1.В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.
2.Обжарить весь лук на растительном масле и сливочном масле до золотистости.
3.Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.
4.В конце добавить пармезан те соль по вкусу.
5.Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.
6.Заполнить тарелку луковым супом, посыпать натертым сыром, выложить багет и сделать сырную шапочку.
7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.