С этим супом вы полюбите лук: как приготовить знаменитое французское блюдо (видео)

Готовится просто и легко

Лук представляет собой ингредиент многих блюд, таких как котлеты, тушеное мясо, супы и борщи. Однако в одном блюде оно является не просто ингредиентом, а базой без которого оно просто не будет существовать.

Сегодня мы хотим предложить приготовить знаменитый луковый суп. А его рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить луковый суп

Ингредиенты

куриное мясо;

сливочное масло – 80 г;

масло – 20 мл;

лук репчатый – 400 г;

лук шалот – 250 г;

вино белое – 50 мл;

соевый соус – 50 мл;

соль;

розмарин сушеный – 1 ч. л.;

бульон – 500 мл;

пармезан – 60 г;

ементаль – 150 г;

багет – 3 куска;

чеснок – 1 зуб.;

Способ приготовления

1.В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.

2.Обжарить весь лук на растительном масле и сливочном масле до золотистости.

3.Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.

4.В конце добавить пармезан те соль по вкусу.

5.Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.

6.Заполнить тарелку луковым супом, посыпать натертым сыром, выложить багет и сделать сырную шапочку.

7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.