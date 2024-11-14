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С этим супом вы полюбите лук: как приготовить знаменитое французское блюдо (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Блюда из лука получается невероятно вкусным и ароматным
Блюда из лука получается невероятно вкусным и ароматным. Фото zira.uz

Готовится просто и легко

Лук представляет собой ингредиент многих блюд, таких как котлеты, тушеное мясо, супы и борщи. Однако в одном блюде оно является не просто ингредиентом, а базой без которого оно просто не будет существовать.

Сегодня мы хотим предложить приготовить знаменитый луковый суп. А его рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить луковый суп

Ингредиенты

  • куриное мясо;
  • сливочное масло – 80 г;
  • масло – 20 мл;
  • лук репчатый – 400 г;
  • лук шалот – 250 г;
  • вино белое – 50 мл;
  • соевый соус – 50 мл;
  • соль;
  • розмарин сушеный – 1 ч. л.;
  • бульон – 500 мл;
  • пармезан – 60 г;
  • ементаль – 150 г;
  • багет – 3 куска;
  • чеснок – 1 зуб.;

Способ приготовления

1.В кастрюлю положить мясо и лук, залить водой и сварить бульон.

2.Обжарить весь лук на растительном масле и сливочном масле до золотистости.

3.Добавить вино, выпарить в течение минуты. Добавить соевый соус, бульон. Проварить несколько минут.

4.В конце добавить пармезан те соль по вкусу.

5.Багет обжарить до корочки и натереть чесноком.

6.Заполнить тарелку луковым супом, посыпать натертым сыром, выложить багет и сделать сырную шапочку.

7. Запекать на максимальной температуре до золотистой корочки сыра.

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#Суп #Лук #Готовим дома