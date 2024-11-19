Вийде ситним на смачним: як приготувати салат з авокадо та креветками (відео)

Готується легко та просто

До новорічного столу можна приготувати не лише "олів'є" чи "шубу", але й інші різноманітні салати. Зокрема, чудовим варіантом стане салат з авокадо та креветками.

Він виходить соковитим, оригінальним та дуже смачним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "refood.com.ua".

Як приготувати салат з авокадо та креветками

Інгредієнти:

креветки, обсмажені з часником на вершковому маслі;

авокадо;

томати чері;

руккола;

кедрові горішки;

Для заправки:

оливкова олія;

бальзамічний соус;

діжонська гірчиця;

лимонний сік;

сіль за смаком;

Спосіб приготування:

1.Авокадо почистити, нарізати слайсами, викласти в коло.

2.Всередину викласти руколу та покласти томати чері розрізані навпіл.

3.Викласти креветки.

4.Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, бальзамічний соус, діжонську гірчицю, лимонний сік та сіль.

5.Полити салат заправкою.

6.Посипати кедровими горішками.