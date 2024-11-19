Вийде ситним на смачним: як приготувати салат з авокадо та креветками (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується легко та просто
До новорічного столу можна приготувати не лише "олів'є" чи "шубу", але й інші різноманітні салати. Зокрема, чудовим варіантом стане салат з авокадо та креветками.
Він виходить соковитим, оригінальним та дуже смачним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "refood.com.ua".
Як приготувати салат з авокадо та креветками
Інгредієнти:
- креветки, обсмажені з часником на вершковому маслі;
- авокадо;
- томати чері;
- руккола;
- кедрові горішки;
Для заправки:
- оливкова олія;
- бальзамічний соус;
- діжонська гірчиця;
- лимонний сік;
- сіль за смаком;
Спосіб приготування:
1.Авокадо почистити, нарізати слайсами, викласти в коло.
2.Всередину викласти руколу та покласти томати чері розрізані навпіл.
3.Викласти креветки.
4.Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, бальзамічний соус, діжонську гірчицю, лимонний сік та сіль.
5.Полити салат заправкою.
6.Посипати кедровими горішками.