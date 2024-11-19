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Вийде ситним на смачним: як приготувати салат з авокадо та креветками (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачне та просте поєднання
Смачне та просте поєднання. Фото shuba.life

Готується легко та просто

До новорічного столу можна приготувати не лише "олів'є" чи "шубу", але й інші різноманітні салати. Зокрема, чудовим варіантом стане салат з авокадо та креветками.

Він виходить соковитим, оригінальним та дуже смачним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "refood.com.ua".

Як приготувати салат з авокадо та креветками

Інгредієнти:

  • креветки, обсмажені з часником на вершковому маслі;
  • авокадо;
  • томати чері;
  • руккола;
  • кедрові горішки;

Для заправки:

  • оливкова олія;
  • бальзамічний соус;
  • діжонська гірчиця;
  • лимонний сік;
  • сіль за смаком;

Спосіб приготування:

1.Авокадо почистити, нарізати слайсами, викласти в коло.

2.Всередину викласти руколу та покласти томати чері розрізані навпіл.

3.Викласти креветки.

4.Приготувати заправку, змішавши оливкову олію, бальзамічний соус, діжонську гірчицю, лимонний сік та сіль.

5.Полити салат заправкою.

6.Посипати кедровими горішками.

Теги:
#Авокадо #Салати #Готуємо вдома