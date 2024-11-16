Гідний конкурент "Олів'є": улюблений салат "Дністер" (відео)

Для багатьох це улюблена страва

Святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати апетитний холодець. Тепер ділимось рецептом чудового салату, який може легко замінити на святковому столі всі "Олів’є" та "Шуби".

Він пасує як і до застілля, так і для повсякденного обіду чи вечері. Продукти для нього потрібні найпростіші. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Просто і смачно".

Інгредієнти:

капуста (середня)- 1 шт

цибуля — 1 шт

консервований горошок — 400 г

варена ковбаса — 300 г

майонез (67%) — 3 ст. л.

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Одну капусту середнього розміру дрібно шаткуємо. Солимо та проминаємо її руками, щоб стала м’яка. Нашатковану капусту викладаємо в глибоку миску. Дрібно нарізаємо цибулю і також додаємо її до капусти. Варену ковбасу нарізаємо квадратиками. Також висипаємо в миску. Консервований горошок відкидаємо на сито та даємо стекти зайвій рідині. Додаємо його у миску, до смаку солимо та перчимо. Все це заправляємо майонезом. В процесі вимішування може виявитись, що потрібно додати ще майонезу.

Цей салат є дуже простим в приготуванні, і дуже смачним. А якщо шукаєте рецепт основної страви на святковий стіл — ми розповідали, як приготувати апетитні крученики з яблучною начинкою.