Гідний конкурент "Олів'є": улюблений салат "Дністер" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для багатьох це улюблена страва
Святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати апетитний холодець. Тепер ділимось рецептом чудового салату, який може легко замінити на святковому столі всі "Олів’є" та "Шуби".
Він пасує як і до застілля, так і для повсякденного обіду чи вечері. Продукти для нього потрібні найпростіші. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Просто і смачно".
Інгредієнти:
- капуста (середня)- 1 шт
- цибуля — 1 шт
- консервований горошок — 400 г
- варена ковбаса — 300 г
- майонез (67%) — 3 ст. л.
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Одну капусту середнього розміру дрібно шаткуємо. Солимо та проминаємо її руками, щоб стала м’яка.
- Нашатковану капусту викладаємо в глибоку миску. Дрібно нарізаємо цибулю і також додаємо її до капусти.
- Варену ковбасу нарізаємо квадратиками. Також висипаємо в миску.
- Консервований горошок відкидаємо на сито та даємо стекти зайвій рідині. Додаємо його у миску, до смаку солимо та перчимо.
- Все це заправляємо майонезом. В процесі вимішування може виявитись, що потрібно додати ще майонезу.
Цей салат є дуже простим в приготуванні, і дуже смачним. А якщо шукаєте рецепт основної страви на святковий стіл — ми розповідали, як приготувати апетитні крученики з яблучною начинкою.