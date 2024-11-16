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Гідний конкурент "Олів'є": улюблений салат "Дністер" (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей салат дуже простий в приготуванні
Цей салат дуже простий в приготуванні. Фото shuba.life

Для багатьох це улюблена страва

Святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як приготувати апетитний холодець. Тепер ділимось рецептом чудового салату, який може легко замінити на святковому столі всі "Олів’є" та "Шуби".

Він пасує як і до застілля, так і для повсякденного обіду чи вечері. Продукти для нього потрібні найпростіші. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Просто і смачно".

Інгредієнти:

  • капуста (середня)- 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • консервований горошок — 400 г
  • варена ковбаса — 300 г
  • майонез (67%) — 3 ст. л.
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Одну капусту середнього розміру дрібно шаткуємо. Солимо та проминаємо її руками, щоб стала м’яка.
  2. Нашатковану капусту викладаємо в глибоку миску. Дрібно нарізаємо цибулю і також додаємо її до капусти.
  3. Варену ковбасу нарізаємо квадратиками. Також висипаємо в миску.
  4. Консервований горошок відкидаємо на сито та даємо стекти зайвій рідині. Додаємо його у миску, до смаку солимо та перчимо.
  5. Все це заправляємо майонезом. В процесі вимішування може виявитись, що потрібно додати ще майонезу.

Цей салат є дуже простим в приготуванні, і дуже смачним. А якщо шукаєте рецепт основної страви на святковий стіл — ми розповідали, як приготувати апетитні крученики з яблучною начинкою.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска