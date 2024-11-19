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Выйдет сытным на вкусным: как приготовить салат с авокадо и креветками (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусное и простое сочетание
Вкусное и простое сочетание. Фото shuba.life

Готовится легко и просто

К новогоднему столу можно приготовить не только оливье или шубу, но и другие разнообразные салаты. В частности, отличным вариантом станет салат с авокадо и креветками.

Он получается сочным, оригинальным и вкусным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "refood.com.ua".

Как приготовить салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • креветки, обжаренные с чесноком на сливочном масле;
  • авокадо;
  • томаты черри;
  • руккола;
  • кедровые орешки;

Для заправки:

  • оливковое масло;
  • бальзамический соус;
  • дижонская горчица;
  • лимонный сок;
  • соль по вкусу;

Способ приготовления:

1.Авокадо почистить, нарезать слайсами, выложить в круг.

2.Внутрь выложить руколу и положить томаты черри разрезанные пополам.

3. Выложить креветки.

4.Приготовить заправку, смешав оливковое масло, бальзамический соус, дижонскую горчицу, лимонный сок и соль.

5. Полить салат заправкой.

6.Посыпать кедровыми орешками.

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#Авокадо #Салаты #Готовим дома