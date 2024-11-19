Выйдет сытным на вкусным: как приготовить салат с авокадо и креветками (видео)
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Готовится легко и просто
К новогоднему столу можно приготовить не только оливье или шубу, но и другие разнообразные салаты. В частности, отличным вариантом станет салат с авокадо и креветками.
Он получается сочным, оригинальным и вкусным. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "refood.com.ua".
Как приготовить салат с креветками и авокадо
Ингредиенты:
- креветки, обжаренные с чесноком на сливочном масле;
- авокадо;
- томаты черри;
- руккола;
- кедровые орешки;
Для заправки:
- оливковое масло;
- бальзамический соус;
- дижонская горчица;
- лимонный сок;
- соль по вкусу;
Способ приготовления:
1.Авокадо почистить, нарезать слайсами, выложить в круг.
2.Внутрь выложить руколу и положить томаты черри разрезанные пополам.
3. Выложить креветки.
4.Приготовить заправку, смешав оливковое масло, бальзамический соус, дижонскую горчицу, лимонный сок и соль.
5. Полить салат заправкой.
6.Посыпать кедровыми орешками.