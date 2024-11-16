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Готується блискавично: смачний рецепт салату з буряка

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Салат на кожен день
Салат на кожен день. Фото Instagram/meal.recipes.today

Смачно та легко

З настанням осінньо-зимового періоду вибір свіжих овочів стає набагато скромнішим, але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачних та корисних салатів. У цей час можна готувати яскраві, ситні страви з доступних овочів, використовуючи різноманітні заправки та оригінальні доповнення. Крім класичних олів’є та вінегрету, існує безліч варіантів салатів, які легко можна зробити зі звичних продуктів.

Пропонуємо рецепт простого, але вишуканого салату з буряком, червоною цибулею та ароматними волоськими горіхами, який внесе в осінньо-зимовий раціон більше яскравості та користі. Рецептом цього яскравого салату поділилися на сторінці Instagram meal.recipes.today

Інгредієнти:

  • 4 шт. буряків;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 1/2 червоної цибулини;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 200 г сиру Фета;
  • 2 ст. зеленої цибулі;
  • трохи волоських горіхів;
  • трохи меленого чорного перцю.

Спосіб приготування:

  1. Буряк необхідно зварити, очистити та нарізати на кубики.
  2. Червону цибулину нарізати тонкими скибочками.
  3. Зелену цибулю дрібно нарізати.
  4. Овочі та зелень змішати в мисці з сіллю та перцем, заправити оливковою олією.
  5. На салат викласти сир Фета шматочками та посипати смаженими волоськими горіхами.

Раніше ми ділилися рецептом хрустких курячих гомілок. Готувати їх дуже просто.

Теги:
#Буряк #Рецепти #Салати #Готуємо вдома