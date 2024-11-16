Готується блискавично: смачний рецепт салату з буряка

Смачно та легко

З настанням осінньо-зимового періоду вибір свіжих овочів стає набагато скромнішим, але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачних та корисних салатів. У цей час можна готувати яскраві, ситні страви з доступних овочів, використовуючи різноманітні заправки та оригінальні доповнення. Крім класичних олів’є та вінегрету, існує безліч варіантів салатів, які легко можна зробити зі звичних продуктів.

Пропонуємо рецепт простого, але вишуканого салату з буряком, червоною цибулею та ароматними волоськими горіхами, який внесе в осінньо-зимовий раціон більше яскравості та користі. Рецептом цього яскравого салату поділилися на сторінці Instagram meal.recipes.today

Інгредієнти:

4 шт. буряків;

4 ст. л. оливкової олії;

1/2 червоної цибулини;

1/2 ч. л. солі;

200 г сиру Фета;

2 ст. зеленої цибулі;

трохи волоських горіхів;

трохи меленого чорного перцю.

Спосіб приготування:

Буряк необхідно зварити, очистити та нарізати на кубики. Червону цибулину нарізати тонкими скибочками. Зелену цибулю дрібно нарізати. Овочі та зелень змішати в мисці з сіллю та перцем, заправити оливковою олією. На салат викласти сир Фета шматочками та посипати смаженими волоськими горіхами.

Раніше ми ділилися рецептом хрустких курячих гомілок. Готувати їх дуже просто.