Готується блискавично: смачний рецепт салату з буряка
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Смачно та легко
З настанням осінньо-зимового періоду вибір свіжих овочів стає набагато скромнішим, але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачних та корисних салатів. У цей час можна готувати яскраві, ситні страви з доступних овочів, використовуючи різноманітні заправки та оригінальні доповнення. Крім класичних олів’є та вінегрету, існує безліч варіантів салатів, які легко можна зробити зі звичних продуктів.
Пропонуємо рецепт простого, але вишуканого салату з буряком, червоною цибулею та ароматними волоськими горіхами, який внесе в осінньо-зимовий раціон більше яскравості та користі. Рецептом цього яскравого салату поділилися на сторінці Instagram meal.recipes.today
Інгредієнти:
- 4 шт. буряків;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 1/2 червоної цибулини;
- 1/2 ч. л. солі;
- 200 г сиру Фета;
- 2 ст. зеленої цибулі;
- трохи волоських горіхів;
- трохи меленого чорного перцю.
Спосіб приготування:
- Буряк необхідно зварити, очистити та нарізати на кубики.
- Червону цибулину нарізати тонкими скибочками.
- Зелену цибулю дрібно нарізати.
- Овочі та зелень змішати в мисці з сіллю та перцем, заправити оливковою олією.
- На салат викласти сир Фета шматочками та посипати смаженими волоськими горіхами.
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