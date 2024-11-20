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Замість буденної гречки — вишукана страва: у такому вигляді її їстимуть всі (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Проста та бюджетна страва
Проста та бюджетна страва. Фото 1000.menu

Смачний та ситний обід або вечеря

Гречка часто сприймається як проста і повсякденна каша, але з цієї крупи можна створити смачну та поживну страву. Для цього вам знадобиться трохи м'яса і гриби.

Рецепт найсмачнішої гречки поділилася на своїй сторінці фудблогерка з ніком "yanni.cooking" в Instagram. Цей метод приготування також є дуже економічним.

Як приготувати гречку з м'ясом

Інгредієнти:

  • м’ясо – 400-500 г (телятина або свинина);
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • селера – 2 стебла;
  • печериці – 400-450 г;
  • гречана крупа – 1 склянка;
  • сіль та перець за смаком;
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Подрібнити цибулю, моркву нарізати на тоненькі кружальця, а селеру – скибочками.

2.Підсмажити на олії, поки кухня не наповниться неймовірним ароматом хвилини 3-4.

3.Додати м’ясо та гриби, порізані великими шматочками.

4.Перемішати, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні, поки м’ясо та гриби не пустять свій сік (приблизно 20-25 хв).

5.Періодично відкривати та помішувати.

6.Коли волога випарується, додати 2 склянки води та промиту гречку.

7.Накрити кришкою та залишити все на легенькому вогні ще на 20-25 хвилин. Кожне зернятко вбере в себе аромати і соки, роблячи страву неймовірно смачною.

8.Після зняття з вогню дати настоятися під кришкою ще 10 хвилин.

Теги:
#М'ясо #Гречка #Готуємо вдома