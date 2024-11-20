Замість буденної гречки — вишукана страва: у такому вигляді її їстимуть всі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний та ситний обід або вечеря
Гречка часто сприймається як проста і повсякденна каша, але з цієї крупи можна створити смачну та поживну страву. Для цього вам знадобиться трохи м'яса і гриби.
Рецепт найсмачнішої гречки поділилася на своїй сторінці фудблогерка з ніком "yanni.cooking" в Instagram. Цей метод приготування також є дуже економічним.
Як приготувати гречку з м'ясом
Інгредієнти:
- м’ясо – 400-500 г (телятина або свинина);
- цибуля – 1 шт.;
- морква – 2 шт.;
- селера – 2 стебла;
- печериці – 400-450 г;
- гречана крупа – 1 склянка;
- сіль та перець за смаком;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1.Подрібнити цибулю, моркву нарізати на тоненькі кружальця, а селеру – скибочками.
2.Підсмажити на олії, поки кухня не наповниться неймовірним ароматом хвилини 3-4.
3.Додати м’ясо та гриби, порізані великими шматочками.
4.Перемішати, накрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні, поки м’ясо та гриби не пустять свій сік (приблизно 20-25 хв).
5.Періодично відкривати та помішувати.
6.Коли волога випарується, додати 2 склянки води та промиту гречку.
7.Накрити кришкою та залишити все на легенькому вогні ще на 20-25 хвилин. Кожне зернятко вбере в себе аромати і соки, роблячи страву неймовірно смачною.
8.Після зняття з вогню дати настоятися під кришкою ще 10 хвилин.