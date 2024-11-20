Вместо обыденной гречки — изысканное блюдо: в таком виде его будут есть все (видео)
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Вкусный и сытный обед или ужин
Гречка часто воспринимается как простая и повседневная каша, но из этой крупы можно создать вкусное и питательное блюдо. Для этого вам понадобится немного мяса и грибов.
Рецепт самой вкусной гречки поделилась на своей странице фудблогерка с ником "yanni.cooking" в Instagram. Этот метод приготовления также очень экономичен.
Как приготовить гречку с мясом
Ингредиенты:
- мясо – 400-500 г (телятина или свинина);
- лук – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- сельдерей – 2 стебля;
- шампиньоны – 400-450 г;
- гречневая крупа – 1 стакан;
- соль и перец по вкусу;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, морковь нарезать на тоненькие кружочки, а сельдерей – ломтиками.
2.Поджарить на масле, пока кухня не наполнится невероятным ароматом минуты 3-4.
3.Добавить мясо и грибы, изрезанные большими кусочками.
4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (примерно 20-25 мин).
5. Периодически открывать и помешивать.
6.Когда влага испарится, добавить 2 стакана воды и промытую гречку.
7.Накрыть крышкой и оставить все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным.
8. После снятия с огня дать настояться под крышкой еще 10 минут.