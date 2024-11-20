Вместо обыденной гречки — изысканное блюдо: в таком виде его будут есть все (видео)

Вкусный и сытный обед или ужин

Гречка часто воспринимается как простая и повседневная каша, но из этой крупы можно создать вкусное и питательное блюдо. Для этого вам понадобится немного мяса и грибов.

Рецепт самой вкусной гречки поделилась на своей странице фудблогерка с ником "yanni.cooking" в Instagram. Этот метод приготовления также очень экономичен.

Как приготовить гречку с мясом

Ингредиенты:

мясо – 400-500 г (телятина или свинина);

лук – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

сельдерей – 2 стебля;

шампиньоны – 400-450 г;

гречневая крупа – 1 стакан;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, морковь нарезать на тоненькие кружочки, а сельдерей – ломтиками.

2.Поджарить на масле, пока кухня не наполнится невероятным ароматом минуты 3-4.

3.Добавить мясо и грибы, изрезанные большими кусочками.

4. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне, пока мясо и грибы не пустят свой сок (примерно 20-25 мин).

5. Периодически открывать и помешивать.

6.Когда влага испарится, добавить 2 стакана воды и промытую гречку.

7.Накрыть крышкой и оставить все на легком огне еще на 20-25 минут. Каждое зернышко впитает в себя ароматы и соки, делая блюдо невероятно вкусным.

8. После снятия с огня дать настояться под крышкой еще 10 минут.