Така страва здивує близьких: приготуйте м'ясне рагу у гарбузі (відео)

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В сезон гарбузів господині готують багато страв з використанням цього овочу. Чи не найпопулярнішою стравою з нього є каша, але також з гарбуза готують суп-пюре, рагу чи навіть мармелад.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом страви, яка виходить ароматною, дуже смачною та має оригінальний вигляд. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рагу в гарбузі

Інгредієнти:

2 гарбузи Хокайдо, або 1 великий;

400 г ошийка;

100 г кисло-солодкого соусу;

1 цибуля;

1 середня морква;

1-2 зуб. часнику;

1/2 болгарського перцю;

100 г грибів;

1-2 картоплини;

150 мл томатного соку;

50 г твердого сиру або моцарели;

сіль, перець, лавровий лист за смаком;

Спосіб приготування:

1.Овочі нарізати кубиками.

2.М'ясо трохи відбити та нарізати невеликими шматочками.

3.М'ясо обсмажити на сковороді, додати овочі, томатний сік, соус кисло-солодкий, картоплю і тушкувати під кришкою 30-40 хвилин. Наприкінці підсолити.

4.У гарбузі відрізати кришечки, прибрати серединку, всередину змазати маслом.

5.Викласти рагу всередину гарбуза, накрити кришечками та запікати при 200 градусах 1 годину.

6.При подачі гарячого рагу посипати його сиром.