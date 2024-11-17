Така страва здивує близьких: приготуйте м'ясне рагу у гарбузі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачно, соковито та недорого — для свят та буднів
В сезон гарбузів господині готують багато страв з використанням цього овочу. Чи не найпопулярнішою стравою з нього є каша, але також з гарбуза готують суп-пюре, рагу чи навіть мармелад.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом страви, яка виходить ароматною, дуже смачною та має оригінальний вигляд. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати рагу в гарбузі
Інгредієнти:
- 2 гарбузи Хокайдо, або 1 великий;
- 400 г ошийка;
- 100 г кисло-солодкого соусу;
- 1 цибуля;
- 1 середня морква;
- 1-2 зуб. часнику;
- 1/2 болгарського перцю;
- 100 г грибів;
- 1-2 картоплини;
- 150 мл томатного соку;
- 50 г твердого сиру або моцарели;
- сіль, перець, лавровий лист за смаком;
Спосіб приготування:
1.Овочі нарізати кубиками.
2.М'ясо трохи відбити та нарізати невеликими шматочками.
3.М'ясо обсмажити на сковороді, додати овочі, томатний сік, соус кисло-солодкий, картоплю і тушкувати під кришкою 30-40 хвилин. Наприкінці підсолити.
4.У гарбузі відрізати кришечки, прибрати серединку, всередину змазати маслом.
5.Викласти рагу всередину гарбуза, накрити кришечками та запікати при 200 градусах 1 годину.
6.При подачі гарячого рагу посипати його сиром.