Без м’яса, але неймовірно смачно: цю ситну страву можна готувати щодня, поки триває піст (відео)

Ситна і смачна страва у піст

Якщо знати деякі секрети та деталі, можна їсти смачно, навіть дотримуючись посту. Ми розповідали, як смачно приготувати смажену картоплю. Тепер ділимось рецептом апетитних грибних тефтель.

Вони виходять ситними та ароматними, а смак — просто неймовірний. Страва готується з рису та грибів, а потім запікається у томатному соусі. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти:

Рис — 1 склянка

Вода — 2 склянки

Цибуля — 1 шт

Морква — 1 шт

Гриби — 500 г

Соняшникова олія

Сіль

Перець

Борошно

Спосіб приготування:

Рис промивати не потрібно. Заливаємо його двома склянками води та відварюємо до готовності. Цибулину нарізаємо кубиками та обсмажуємо на олії до золотистості. Додаємо одну моркву, натерту на грубій тертці. Обсмажуємо до м’якості. В овочі додаємо гриби, порізані на кубики. Готуємо, помішуючи, ще 7 хвилин. Додаємо до смаку сіль та перець. Об’єднуємо грибну масу з готовим рисом. Ретельно перемішуємо. Вологими руками формуємо тефтельки та обкочуємо їх у борошні. Тефтельки викладаємо в форму для запікання. Розводимо томатний соус водою та підсолюємо. Заливаємо тефтельки соусом. Відправляємо в духовку та 25 хвилин запікаємо при 200 градусах.

Це ситно і дуже смачно, можна готувати хоч щодня. А якщо після цих тефтель у вас залишаться гриби — ми розповідали, як посмажити їх особливо смачно.