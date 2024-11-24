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Без мяса, но невероятно вкусно: это сытное блюдо можно готовить каждый день, пока продолжается пост (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Вкусные тефтели в духовке в томатном соусе
Вкусные тефтели в духовке в томатном соусе. Фото shuba.life

Сытное и вкусное блюдо в пост

Если знать некоторые секреты и детали, можно есть вкусно, даже соблюдая пост. Мы рассказывали, как вкусно приготовить жареный картофель. Теперь делимся рецептом аппетитных грибных тефтелей.

Они получаются сытными и ароматными, а вкус просто невероятный. Кушанье готовится из риса и грибов, а затем запекается в томатном соусе. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".

Ингредиенты:

  • Рис – 1 стакан
  • Вода — 2 стакана
  • Лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Грибы — 500 г
  • Подсолнечное масло
  • Соль
  • Перец
  • Мука

Способ приготовления:

  1. Рис промывать не нужно. Заливаем его двумя стаканами воды и отвариваем до готовности.
  2. Луковицу нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистости.
  3. В овощи добавляем грибы, порезанные на кубики.
  4. Добавляем по вкусу соль и перец. Объединяем грибную массу с готовым рисом.
  5. Тщательно перемешиваем. Влажными руками формируем тефтельки и обкатываем их в муке.
  6. Тефтельки выкладываем в форму для запекания. Разводим томатный соус водой и подсаливаем.
  7. Заливаем тефтели соусом. Отправляем в духовку и 25 минут запекаем при 200 градусах.

Это сытно и очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. А если после этих тефтелей у вас останутся грибы – мы рассказывали, как пожарить их особенно вкусно.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Злак #Піст #тефтели