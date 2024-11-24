Без мяса, но невероятно вкусно: это сытное блюдо можно готовить каждый день, пока продолжается пост (видео)
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Сытное и вкусное блюдо в пост
Если знать некоторые секреты и детали, можно есть вкусно, даже соблюдая пост. Мы рассказывали, как вкусно приготовить жареный картофель. Теперь делимся рецептом аппетитных грибных тефтелей.
Они получаются сытными и ароматными, а вкус просто невероятный. Кушанье готовится из риса и грибов, а затем запекается в томатном соусе. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".
Ингредиенты:
- Рис – 1 стакан
- Вода — 2 стакана
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Грибы — 500 г
- Подсолнечное масло
- Соль
- Перец
- Мука
Способ приготовления:
- Рис промывать не нужно. Заливаем его двумя стаканами воды и отвариваем до готовности.
- Луковицу нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистости.
- В овощи добавляем грибы, порезанные на кубики.
- Добавляем по вкусу соль и перец. Объединяем грибную массу с готовым рисом.
- Тщательно перемешиваем. Влажными руками формируем тефтельки и обкатываем их в муке.
- Тефтельки выкладываем в форму для запекания. Разводим томатный соус водой и подсаливаем.
- Заливаем тефтели соусом. Отправляем в духовку и 25 минут запекаем при 200 градусах.
Это сытно и очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. А если после этих тефтелей у вас останутся грибы – мы рассказывали, как пожарить их особенно вкусно.