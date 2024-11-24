Без мяса, но невероятно вкусно: это сытное блюдо можно готовить каждый день, пока продолжается пост (видео)

Сытное и вкусное блюдо в пост

Если знать некоторые секреты и детали, можно есть вкусно, даже соблюдая пост. Мы рассказывали, как вкусно приготовить жареный картофель. Теперь делимся рецептом аппетитных грибных тефтелей.

Они получаются сытными и ароматными, а вкус просто невероятный. Кушанье готовится из риса и грибов, а затем запекается в томатном соусе. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан

Вода — 2 стакана

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Грибы — 500 г

Подсолнечное масло

Соль

Перец

Мука

Способ приготовления:

Рис промывать не нужно. Заливаем его двумя стаканами воды и отвариваем до готовности. Луковицу нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистости. В овощи добавляем грибы, порезанные на кубики. Добавляем по вкусу соль и перец. Объединяем грибную массу с готовым рисом. Тщательно перемешиваем. Влажными руками формируем тефтельки и обкатываем их в муке. Тефтельки выкладываем в форму для запекания. Разводим томатный соус водой и подсаливаем. Заливаем тефтели соусом. Отправляем в духовку и 25 минут запекаем при 200 градусах.

Это сытно и очень вкусно, можно готовить хоть каждый день. А если после этих тефтелей у вас останутся грибы – мы рассказывали, как пожарить их особенно вкусно.