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Якщо вдома є яйце та трохи печива: рецепт розкішного десерту дуже просто (відео)

Автор
Марія Дума
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Такий тортик приготувати дуже легко
Такий тортик приготувати дуже легко. Фото Колаж Телеграфу

Чудові домашні солодощі без зусиль

Домашні десерти можуть бути нескладними. Ми розповідали, як приготувати ніжний та вологий брауні з яблуками. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту з готового печива та заварного крему.

Це зовсім нескладно приготувати, а смак десерту — просто неймовірний. Як приготувати його вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком viktoria__cooking.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 50 г цукру
  • ванільний цукор до смаку
  • дрібка солі
  • 20 г борошна
  • 20 г крохмалю
  • 500 мл молока
  • 50 г масла
  • 100-150 г шоколадного печива
  • 100 г шоколаду
  • 40 мл олії

Спосіб приготування:

  1. В сотейнику зʼєднуємо яйце, цукор та ванільний цукор. Розмішуємо вінчиком, додаємо дрібку солі та, постійно перемішуючи, вводимо борошно та крохмаль.
  2. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Тонкою цівкою додаємо молоко і ще раз перемішуємо.
  3. Сотейник ставимо та середній вогонь. Постійно помішуючи варимо до загущення маси та знімаємо з вогню.
  4. Одразу в гарячий крем додаємо мʼяке вершкове масло. Все ретельно перемішуємо, накриваємо плівкою "в контакт" та охолоджуємо.
  5. Беремо зручну форму і змащуємо трішки кремом дно. Наверх викладаємо шар печива. Викладаємо крем та печиво почергово, доки не закінчаться інгредієнти.
  6. Розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо до нього олію та перемішуємо.
  7. Виливаємо у форму, за потреби розрівнюємо. Залишаємо в холодильнику на 5-6 годин, краще на ніч.

Вранці можна смакувати апетитний тортик, який так легко готується. Також ми розповідали, як приготувати ніжне яблучне пюре.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Торт #Десерт