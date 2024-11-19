Якщо вдома є яйце та трохи печива: рецепт розкішного десерту дуже просто (відео)
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Чудові домашні солодощі без зусиль
Домашні десерти можуть бути нескладними. Ми розповідали, як приготувати ніжний та вологий брауні з яблуками. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту з готового печива та заварного крему.
Це зовсім нескладно приготувати, а смак десерту — просто неймовірний. Як приготувати його вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком viktoria__cooking.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 50 г цукру
- ванільний цукор до смаку
- дрібка солі
- 20 г борошна
- 20 г крохмалю
- 500 мл молока
- 50 г масла
- 100-150 г шоколадного печива
- 100 г шоколаду
- 40 мл олії
Спосіб приготування:
- В сотейнику зʼєднуємо яйце, цукор та ванільний цукор. Розмішуємо вінчиком, додаємо дрібку солі та, постійно перемішуючи, вводимо борошно та крохмаль.
- Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Тонкою цівкою додаємо молоко і ще раз перемішуємо.
- Сотейник ставимо та середній вогонь. Постійно помішуючи варимо до загущення маси та знімаємо з вогню.
- Одразу в гарячий крем додаємо мʼяке вершкове масло. Все ретельно перемішуємо, накриваємо плівкою "в контакт" та охолоджуємо.
- Беремо зручну форму і змащуємо трішки кремом дно. Наверх викладаємо шар печива. Викладаємо крем та печиво почергово, доки не закінчаться інгредієнти.
- Розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо до нього олію та перемішуємо.
- Виливаємо у форму, за потреби розрівнюємо. Залишаємо в холодильнику на 5-6 годин, краще на ніч.
Вранці можна смакувати апетитний тортик, який так легко готується. Також ми розповідали, як приготувати ніжне яблучне пюре.