Якщо вдома є яйце та трохи печива: рецепт розкішного десерту дуже просто (відео)

Чудові домашні солодощі без зусиль

Домашні десерти можуть бути нескладними. Ми розповідали, як приготувати ніжний та вологий брауні з яблуками. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту з готового печива та заварного крему.

Це зовсім нескладно приготувати, а смак десерту — просто неймовірний. Як приготувати його вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка під ніком viktoria__cooking.

Інгредієнти:

1 яйце

50 г цукру

ванільний цукор до смаку

дрібка солі

20 г борошна

20 г крохмалю

500 мл молока

50 г масла

100-150 г шоколадного печива

100 г шоколаду

40 мл олії

Спосіб приготування:

В сотейнику зʼєднуємо яйце, цукор та ванільний цукор. Розмішуємо вінчиком, додаємо дрібку солі та, постійно перемішуючи, вводимо борошно та крохмаль. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Тонкою цівкою додаємо молоко і ще раз перемішуємо. Сотейник ставимо та середній вогонь. Постійно помішуючи варимо до загущення маси та знімаємо з вогню. Одразу в гарячий крем додаємо мʼяке вершкове масло. Все ретельно перемішуємо, накриваємо плівкою "в контакт" та охолоджуємо. Беремо зручну форму і змащуємо трішки кремом дно. Наверх викладаємо шар печива. Викладаємо крем та печиво почергово, доки не закінчаться інгредієнти. Розтоплюємо шоколад в мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо до нього олію та перемішуємо. Виливаємо у форму, за потреби розрівнюємо. Залишаємо в холодильнику на 5-6 годин, краще на ніч.

Вранці можна смакувати апетитний тортик, який так легко готується. Також ми розповідали, як приготувати ніжне яблучне пюре.