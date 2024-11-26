Як приготувати гречку так, щоб наїстись: рецепт ароматної та смачної страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гречка може бути надзвичайно смачною
Навіть прості продукти можна готувати надзвичайно смачно. Ми розповідали, як запекти і замаринувати капусту. Тепер ділимось рецептом особливо апетитної гречки.
Ви не знали, що звичайну крупу можна приготувати так, щоб наїстись. Як це зробити, розповіла блогерка svitlana__dietolog. Така ніжна гречка може бути розкішним гарніром або й цілком самостійною стравою.
Інгредієнти:
- крупа гречана
- 15 г вершкового масла
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 300-350 г печериць
- сіль, перець
- 150 мл вершків
- зелень
- сир
Спосіб приготування:
- Крупу промиваємо та ставимо варитись. Цибулю чистимо та нарізаємо невеликим кубиком. Часник теж дрібно кришимо.
- Паралельно ставимо на невеликий вогонь велику та глибоку сковороду. Відправляємо туди шматок вершкового масла, обсмажуємо на ньому цибульку з часником. Не перегріваємо, інакше масло згорить.
- Цибулю смажимо до золотистості, а потім додаємо накришені печериці. Солимо, перчимо та перемішуємо. Готуємо ще 10 хвилин на середньому вогні, поступово перемішуючи.
- Після цього гриби з цибулею заливаємо вершками. Додаємо зелень та перекладаємо готову або майже готову гречку. Ретельно перемішуємо, додаємо сир, а тоді готуємо ще 5-7 хвилинок.
Це надзвичайно ситно і дуже ароматно — смак крупи стає глибоким і насиченим. Також ми розповідали, як приготувати смачний сирний суп з ковбасками.