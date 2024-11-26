Як приготувати гречку так, щоб наїстись: рецепт ароматної та смачної страви

Гречка може бути надзвичайно смачною

Навіть прості продукти можна готувати надзвичайно смачно. Ми розповідали, як запекти і замаринувати капусту. Тепер ділимось рецептом особливо апетитної гречки.

Ви не знали, що звичайну крупу можна приготувати так, щоб наїстись. Як це зробити, розповіла блогерка svitlana__dietolog. Така ніжна гречка може бути розкішним гарніром або й цілком самостійною стравою.

Інгредієнти:

крупа гречана

15 г вершкового масла

1 цибулина

2 зубчики часнику

300-350 г печериць

сіль, перець

150 мл вершків

зелень

сир

Спосіб приготування:

Крупу промиваємо та ставимо варитись. Цибулю чистимо та нарізаємо невеликим кубиком. Часник теж дрібно кришимо. Паралельно ставимо на невеликий вогонь велику та глибоку сковороду. Відправляємо туди шматок вершкового масла, обсмажуємо на ньому цибульку з часником. Не перегріваємо, інакше масло згорить. Цибулю смажимо до золотистості, а потім додаємо накришені печериці. Солимо, перчимо та перемішуємо. Готуємо ще 10 хвилин на середньому вогні, поступово перемішуючи. Після цього гриби з цибулею заливаємо вершками. Додаємо зелень та перекладаємо готову або майже готову гречку. Ретельно перемішуємо, додаємо сир, а тоді готуємо ще 5-7 хвилинок.

Це надзвичайно ситно і дуже ароматно — смак крупи стає глибоким і насиченим. Також ми розповідали, як приготувати смачний сирний суп з ковбасками.