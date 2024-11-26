Как приготовить гречку так, чтобы наесться: рецепт ароматного и вкусного блюда

Гречка может быть очень вкусной

Даже простые продукты можно готовить очень вкусно. Мы рассказывали, как запечь и замариновать капусту. Теперь делимся рецептом особо аппетитной гречки.

Вы не знали, что обычную крупу можно приготовить так, чтобы поесть. Как это сделать, рассказала блогерша svitlana__dietolog. Такая нежная гречка может быть роскошным гарниром или вполне самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

крупа гречневая

15 г сливочного масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

300-350 г шампиньонов

соль, перец

150 мл сливок

зелень

сыр

Способ приготовления:

Крупу промываем и ставим вариться. Лук чистим и нарезаем небольшим кубиком. Чеснок тоже мелко крошим. Параллельно ставим на небольшой огонь большую и глубокую сковороду. Отправляем туда кусок сливочного масла, обжариваем на нем лук с чесноком. Не перегреваем, иначе масло сгорит. Лук жарим до золотистости, а затем добавляем накрошенные шампиньоны. Солим, перчим и перемешиваем. Готовим еще 10 минут на среднем огне, постепенно перемешивая. После этого грибы с луком заливаем сливками. Добавляем зелень и перекладываем готовую или почти готовую гречку. Тщательно перемешиваем, добавляем сыр, а затем готовим еще 5-7 минуток.

Это очень сытно и очень ароматно – вкус крупы становится глубоким и насыщенным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный творожный суп с колбасками.