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Цей сніданок без цукру діти з'їдять в одну мить і попросять ще: рецепт простої смакоти (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Смачні оладки без цукру
Смачні оладки без цукру. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Готується дуже швидко

Почати день із чогось смачного, поживного й ароматного — завжди гарна ідея. Якщо ви шукаєте простий рецепт для всієї родини, ці яблучні панкейки стануть справжнім порятунком. Вони готуються з доступних інгредієнтів, швидко обсмажуються та дарують неймовірну ніжність завдяки яблукам.

Цей рецепт, яким поділилась блогерка retsepty_dlya_ditey, чудовий спосіб додати фруктової нотки до вашого ранкового меню та зробити звичайні панкейки більш цікавими. Насолоджуйтеся цим корисним десертом із чашкою улюбленого напою, й ваш день почнеться з посмішки.

Інгредієнти:

  • Яблука чищені — 200 грамів;
  • Яйце — 1 шт;
  • Масло вершкове або кокосове , ГХІ — 20 грамів;
  • Молоко — 100 грамів;
  • Борошно — 90 грамів;
  • Розпушувач — 0.5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука без шкірки перебиваємо блендером, додаємо яйце, молоко, розтоплене масло та перемішуємо.
  2. Додаємо просіяне борошно та розпушувач. Добре перемішуємо.
  3. Смажимо на легкому вогні на сухій сковороді з двох сторін.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний пиріг "Снікерс".

Теги:
#Рецепти #Яблука #Панкейкі #Оладки #Готуємо вдома