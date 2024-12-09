Цей сніданок без цукру діти з'їдять в одну мить і попросять ще: рецепт простої смакоти (відео)
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Готується дуже швидко
Почати день із чогось смачного, поживного й ароматного — завжди гарна ідея. Якщо ви шукаєте простий рецепт для всієї родини, ці яблучні панкейки стануть справжнім порятунком. Вони готуються з доступних інгредієнтів, швидко обсмажуються та дарують неймовірну ніжність завдяки яблукам.
Цей рецепт, яким поділилась блогерка retsepty_dlya_ditey, чудовий спосіб додати фруктової нотки до вашого ранкового меню та зробити звичайні панкейки більш цікавими. Насолоджуйтеся цим корисним десертом із чашкою улюбленого напою, й ваш день почнеться з посмішки.
Інгредієнти:
- Яблука чищені — 200 грамів;
- Яйце — 1 шт;
- Масло вершкове або кокосове , ГХІ — 20 грамів;
- Молоко — 100 грамів;
- Борошно — 90 грамів;
- Розпушувач — 0.5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Яблука без шкірки перебиваємо блендером, додаємо яйце, молоко, розтоплене масло та перемішуємо.
- Додаємо просіяне борошно та розпушувач. Добре перемішуємо.
- Смажимо на легкому вогні на сухій сковороді з двох сторін.
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