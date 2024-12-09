Этот завтрак без сахара дети съедят в мгновение ока и попросят еще: рецепт простой вкусности (видео)

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Начать день с чего-то вкусного, питательного и ароматного всегда хорошая идея. Если вы ищете такой рецепт для всей семьи, эти яблочные панкейки станут реальным спасением. Они готовятся из доступных ингредиентов, быстро обжариваются и дарят невероятную нежность благодаря яблокам.

Этот рецепт, которым поделилась блогерша retsepty_dlya_ditey, прекрасный способ добавить фруктовую нотку в ваше утреннее меню и сделать обычные панкейки более интересными. Наслаждайтесь этим полезным десертом с чашкой любимого напитка и ваш день начнется с улыбки.

Ингредиенты:

Яблоки чищеные – 200 граммов;

Яйцо — 1 шт;

Масло сливочное или кокосовое, ГХИ – 20 граммов;

Молоко – 100 граммов;

Мука – 90 граммов;

Разрыхлитель — 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

Яблоки без кожуры перебиваем блендером, добавляем яйцо, молоко, растопленное масло и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем. Жарим на легком огне на сухой сковороде с двух сторон.

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