Этот завтрак без сахара дети съедят в мгновение ока и попросят еще: рецепт простой вкусности (видео)
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Готовится очень быстро
Начать день с чего-то вкусного, питательного и ароматного всегда хорошая идея. Если вы ищете такой рецепт для всей семьи, эти яблочные панкейки станут реальным спасением. Они готовятся из доступных ингредиентов, быстро обжариваются и дарят невероятную нежность благодаря яблокам.
Этот рецепт, которым поделилась блогерша retsepty_dlya_ditey, прекрасный способ добавить фруктовую нотку в ваше утреннее меню и сделать обычные панкейки более интересными. Наслаждайтесь этим полезным десертом с чашкой любимого напитка и ваш день начнется с улыбки.
Ингредиенты:
- Яблоки чищеные – 200 граммов;
- Яйцо — 1 шт;
- Масло сливочное или кокосовое, ГХИ – 20 граммов;
- Молоко – 100 граммов;
- Мука – 90 граммов;
- Разрыхлитель — 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
- Яблоки без кожуры перебиваем блендером, добавляем яйцо, молоко, растопленное масло и перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
- Жарим на легком огне на сухой сковороде с двух сторон.
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