Такий напій не купите в магазині: як приготувати освіжаючий "Живчик" з яблук на цілий рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Добре зберігається та чудово втамовує спрагу
З яблук можна готувати не лише компоти чи варення. З них виходить і чудовий освіжаючий напій, який за смаком дуже нагадує улюблений багатьма магазинний "Живчик". Його легко зробити вдома з доступних інгредієнтів.
Такий напій чудово втамовує спрагу, добре зберігається та стане смачним нагадуванням про літо навіть у холодну пору року.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Вкусно просто и доступно".
Інгредієнти:
- нарізані яблука — 15 л
- цукор — 900 г
- вода — 15 л
- лимонна кислота — 2 ч. л.
Як приготувати "Живчик" в домашніх умовах
- Наріжте яблука разом із серцевиною та зернятками. Обов'язково обріжте всі пошкодження, гнилі чи червиві частини. Потрібні лише чисті шматочки.
- Залийте нарізані яблука гарячою киплячою водою. Залиште настоюватися мінімум на 8 годин, а краще — на цілу ніч, щоб смак був насиченішим.
- Наступного дня відцідіть рідину від яблук. Додатково процідіть її через марлю, щоб видалити дрібне сміття.
- Перелийте напій у каструлю, додайте цукор і лимонну кислоту. Добре перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть напій 5 хвилин.
- Паралельно простерилізуйте банки та кришки.
- Наповніть стерилізовані банки гарячим напоєм. Щільно закрутіть кришки. Дайте банкам охолонути, після чого їх можна відправляти на зберігання.