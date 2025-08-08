Рус

Такий напій не купите в магазині: як приготувати освіжаючий "Живчик" з яблук на цілий рік

Наталя Граковська
"Живчик" з доступних інгредієнтів
"Живчик" з доступних інгредієнтів. Фото Freepik

Добре зберігається та чудово втамовує спрагу

З яблук можна готувати не лише компоти чи варення. З них виходить і чудовий освіжаючий напій, який за смаком дуже нагадує улюблений багатьма магазинний "Живчик". Його легко зробити вдома з доступних інгредієнтів.

Такий напій чудово втамовує спрагу, добре зберігається та стане смачним нагадуванням про літо навіть у холодну пору року.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Вкусно просто и доступно".

Інгредієнти:

  • нарізані яблука — 15 л
  • цукор — 900 г
  • вода — 15 л
  • лимонна кислота — 2 ч. л.

Як приготувати "Живчик" в домашніх умовах

  1. Наріжте яблука разом із серцевиною та зернятками. Обов'язково обріжте всі пошкодження, гнилі чи червиві частини. Потрібні лише чисті шматочки.
  2. Залийте нарізані яблука гарячою киплячою водою. Залиште настоюватися мінімум на 8 годин, а краще — на цілу ніч, щоб смак був насиченішим.
  3. Наступного дня відцідіть рідину від яблук. Додатково процідіть її через марлю, щоб видалити дрібне сміття.
  4. Перелийте напій у каструлю, додайте цукор і лимонну кислоту. Добре перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть напій 5 хвилин.
  5. Паралельно простерилізуйте банки та кришки.
  6. Наповніть стерилізовані банки гарячим напоєм. Щільно закрутіть кришки. Дайте банкам охолонути, після чого їх можна відправляти на зберігання.
