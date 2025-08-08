Такий напій не купите в магазині: як приготувати освіжаючий "Живчик" з яблук на цілий рік

Добре зберігається та чудово втамовує спрагу

З яблук можна готувати не лише компоти чи варення. З них виходить і чудовий освіжаючий напій, який за смаком дуже нагадує улюблений багатьма магазинний "Живчик". Його легко зробити вдома з доступних інгредієнтів.

Такий напій чудово втамовує спрагу, добре зберігається та стане смачним нагадуванням про літо навіть у холодну пору року.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Вкусно просто и доступно".

Інгредієнти:

нарізані яблука — 15 л

цукор — 900 г

вода — 15 л

лимонна кислота — 2 ч. л.

Як приготувати "Живчик" в домашніх умовах