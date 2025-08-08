Укр

Такой напиток не купите в магазине: как приготовить освежающий "Живчик" из яблок на целый год

Наталья Граковская
Читати українською
"Живчик" из доступных ингредиентов
"Живчик" из доступных ингредиентов. Фото Freepik

Хорошо сохраняется и прекрасно утоляет жажду

Из яблок можно готовить не только компоты или варенье. Из них выходит и отличный освежающий напиток, по вкусу очень напоминающий любимый многими магазинный "Живчик". Его легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Такой напиток прекрасно утоляет жажду, хорошо сохраняется и станет вкусным напоминанием о лете даже в холодное время года.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусно просто и доступно".

Ингредиенты:

  • нарезанные яблоки — 15 л
  • сахар — 900 г
  • вода — 15 л
  • лимонная кислота – 2 ч. л.

Как приготовить "Живчик" в домашних условиях

  1. Нарежьте яблоки вместе с сердцевиной и косточками. Обязательно обрежьте все повреждения, гнилые или червивые части. Нужны только чистые кусочки.
  2. Залейте нарезанные яблоки горячей кипящей водой. Оставьте настаиваться минимум на 8 часов, а лучше — на целую ночь, чтобы вкус был более насыщенным.
  3. На следующий день отцедите жидкость от яблок. Дополнительно процедите ее через марлю, чтобы удалить мелкий мусор.
  4. Перелейте напиток в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и доведите до кипения. Проварите напиток 5 минут.
  5. Параллельно простерилизуйте банки и крышки.
  6. Наполните стерилизованные банки горячим напитком. Плотно закрутите крышки. Дайте банкам остыть, после чего их можно отправлять на хранение.
