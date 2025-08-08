Такой напиток не купите в магазине: как приготовить освежающий "Живчик" из яблок на целый год

Хорошо сохраняется и прекрасно утоляет жажду

Из яблок можно готовить не только компоты или варенье. Из них выходит и отличный освежающий напиток, по вкусу очень напоминающий любимый многими магазинный "Живчик". Его легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Такой напиток прекрасно утоляет жажду, хорошо сохраняется и станет вкусным напоминанием о лете даже в холодное время года.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусно просто и доступно".

Ингредиенты:

нарезанные яблоки — 15 л

сахар — 900 г

вода — 15 л

лимонная кислота – 2 ч. л.

Как приготовить "Живчик" в домашних условиях