Такой напиток не купите в магазине: как приготовить освежающий "Живчик" из яблок на целый год
Хорошо сохраняется и прекрасно утоляет жажду
Из яблок можно готовить не только компоты или варенье. Из них выходит и отличный освежающий напиток, по вкусу очень напоминающий любимый многими магазинный "Живчик". Его легко приготовить дома из доступных ингредиентов.
Такой напиток прекрасно утоляет жажду, хорошо сохраняется и станет вкусным напоминанием о лете даже в холодное время года.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусно просто и доступно".
Ингредиенты:
- нарезанные яблоки — 15 л
- сахар — 900 г
- вода — 15 л
- лимонная кислота – 2 ч. л.
Как приготовить "Живчик" в домашних условиях
- Нарежьте яблоки вместе с сердцевиной и косточками. Обязательно обрежьте все повреждения, гнилые или червивые части. Нужны только чистые кусочки.
- Залейте нарезанные яблоки горячей кипящей водой. Оставьте настаиваться минимум на 8 часов, а лучше — на целую ночь, чтобы вкус был более насыщенным.
- На следующий день отцедите жидкость от яблок. Дополнительно процедите ее через марлю, чтобы удалить мелкий мусор.
- Перелейте напиток в кастрюлю, добавьте сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и доведите до кипения. Проварите напиток 5 минут.
- Параллельно простерилизуйте банки и крышки.
- Наполните стерилизованные банки горячим напитком. Плотно закрутите крышки. Дайте банкам остыть, после чего их можно отправлять на хранение.