Заморозьте смак літа: тушковані помідори — ідеальні для будь-якої страви взимку

Дивовижно смачна заготівля

Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, запіканки, соуси, фарширують, готують у медово-гірчичному маринаді чи квасять цілими.

Але сьогодні буде дещо інше — тушковані помідори, які можна заморозити на зиму. Це не просто зручна заготівля, а справжня кулінарна основа: додайте ложку до борщу, підливи, рагу чи омлету — і страва вже має яскравий літній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "reeixit".

Як приготувати тушковані помідори на зиму

Інгредієнти:

помідори м’ясисті – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

олія – для смаження;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

лавровий лист – 1–2 шт.;

Спосіб приготування: