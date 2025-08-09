Рус

Заморозьте смак літа: тушковані помідори — ідеальні для будь-якої страви взимку

Марія Швець
Перевершує всі очікування
Перевершує всі очікування.

Дивовижно смачна заготівля

Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, запіканки, соуси, фарширують, готують у медово-гірчичному маринаді чи квасять цілими.

Але сьогодні буде дещо інше — тушковані помідори, які можна заморозити на зиму. Це не просто зручна заготівля, а справжня кулінарна основа: додайте ложку до борщу, підливи, рагу чи омлету — і страва вже має яскравий літній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "reeixit".

Як приготувати тушковані помідори на зиму

Інгредієнти:

  • помідори м’ясисті – 1 кг;
  • цибуля – 2 шт.;
  • олія – для смаження;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний мелений – за смаком;
  • лавровий лист – 1–2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Обшпарити помідори кип’ятком, одразу залити холодною водою та зняти шкірку.
  2. Нарізати помідори невеликими кубиками.
  3. Порізати цибулю та обсмажити її на олії до золотистого кольору.
  4. Додати помідори до цибулі, перемішати.
  5. Приправити сіллю, перцем, лавровим листком і тушкувати, поки помідори не стануть м’якими.
  6. Остудити готову масу й розкласти по порційних пакетах або контейнерах для заморожування.
