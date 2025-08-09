Заморозьте смак літа: тушковані помідори — ідеальні для будь-якої страви взимку
Дивовижно смачна заготівля
Помідор — це овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його додають у салати, запіканки, соуси, фарширують, готують у медово-гірчичному маринаді чи квасять цілими.
Але сьогодні буде дещо інше — тушковані помідори, які можна заморозити на зиму. Це не просто зручна заготівля, а справжня кулінарна основа: додайте ложку до борщу, підливи, рагу чи омлету — і страва вже має яскравий літній смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "reeixit".
Як приготувати тушковані помідори на зиму
Інгредієнти:
- помідори м’ясисті – 1 кг;
- цибуля – 2 шт.;
- олія – для смаження;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком;
- лавровий лист – 1–2 шт.;
Спосіб приготування:
- Обшпарити помідори кип’ятком, одразу залити холодною водою та зняти шкірку.
- Нарізати помідори невеликими кубиками.
- Порізати цибулю та обсмажити її на олії до золотистого кольору.
- Додати помідори до цибулі, перемішати.
- Приправити сіллю, перцем, лавровим листком і тушкувати, поки помідори не стануть м’якими.
- Остудити готову масу й розкласти по порційних пакетах або контейнерах для заморожування.