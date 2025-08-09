Укр

Заморозьте вкус лета: тушеные помидоры – идеальны для любого блюда зимой

Мария Швец
Превосходит все ожидания
Превосходит все ожидания. Фото instagram.com

Удивительно вкусная заготовка

Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, запеканки, соусы, фаршируют, готовят в медово-горчичном маринаде или квасят целиком.

Но сегодня будет несколько иное – тушеные помидоры, которые можно заморозить на зиму. Это не просто удобная заготовка, а настоящая кулинарная основа: добавьте ложку к борщу, подливе, рагу или омлету – и блюдо уже имеет яркий летний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " reeixit ".

Как приготовить помидоры на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры мясистые – 1 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • масло – для жарки;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;
  • лавровый лист – 1–2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Ошпарить помидоры кипятком, сразу залить холодной водой и снять кожицу.
  2. Нарезать помидоры маленькими кубиками.
  3. Порезать лук и обжарить его на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Добавить помидоры к луку, перемешать.
  5. Приправить солью, перцем, лавровым листом и тушить, пока помидоры не станут мягкими.
  6. Остудить готовую массу и разложить по порционным пакетам или контейнерам для замораживания.
Теги:
#Помидоры #Заготовка #Готовим дома