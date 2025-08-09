Заморозьте вкус лета: тушеные помидоры – идеальны для любого блюда зимой

Удивительно вкусная заготовка

Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, запеканки, соусы, фаршируют, готовят в медово-горчичном маринаде или квасят целиком.

Но сегодня будет несколько иное – тушеные помидоры, которые можно заморозить на зиму. Это не просто удобная заготовка, а настоящая кулинарная основа: добавьте ложку к борщу, подливе, рагу или омлету – и блюдо уже имеет яркий летний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " reeixit ".

Как приготовить помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры мясистые – 1 кг;

лук – 2 шт.;

масло – для жарки;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

лавровый лист – 1–2 шт.;

Способ приготовления: