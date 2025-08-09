Заморозьте вкус лета: тушеные помидоры – идеальны для любого блюда зимой
-
-
Читати українською
Удивительно вкусная заготовка
Помидор – это овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его добавляют в салаты, запеканки, соусы, фаршируют, готовят в медово-горчичном маринаде или квасят целиком.
Но сегодня будет несколько иное – тушеные помидоры, которые можно заморозить на зиму. Это не просто удобная заготовка, а настоящая кулинарная основа: добавьте ложку к борщу, подливе, рагу или омлету – и блюдо уже имеет яркий летний вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " reeixit ".
Как приготовить помидоры на зиму
Ингредиенты:
- помидоры мясистые – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- масло – для жарки;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- лавровый лист – 1–2 шт.;
Способ приготовления:
- Ошпарить помидоры кипятком, сразу залить холодной водой и снять кожицу.
- Нарезать помидоры маленькими кубиками.
- Порезать лук и обжарить его на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить помидоры к луку, перемешать.
- Приправить солью, перцем, лавровым листом и тушить, пока помидоры не станут мягкими.
- Остудить готовую массу и разложить по порционным пакетам или контейнерам для замораживания.