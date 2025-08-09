Таку печінку з’їдять навіть діти: приготуйте її з яблуками

Виходить фантастично смачно

Іноді найсмачніші страви готуються з простих продуктів і несподіваних поєднань. Саме такою є карамелізована печінка з яблуками. Готується дуже просто, а виходить так смачно, що цю печінку їдять навіть ті, хто її не любить.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Смачна Майстерня "VladaKostika".

Інгредієнти

Печінка — 300 г

Яблука — 2 шт.

Цукор — 1 ст.л.

Масло солодковершкове — 50 г

Сіль

Перець

Як приготувати карамелізовану печінку з яблуками