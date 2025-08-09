Таку печінку з’їдять навіть діти: приготуйте її з яблуками
Виходить фантастично смачно
Іноді найсмачніші страви готуються з простих продуктів і несподіваних поєднань. Саме такою є карамелізована печінка з яблуками. Готується дуже просто, а виходить так смачно, що цю печінку їдять навіть ті, хто її не любить.
Рецептом поділились на YouTube-каналі Смачна Майстерня "VladaKostika".
Інгредієнти
- Печінка — 300 г
- Яблука — 2 шт.
- Цукор — 1 ст.л.
- Масло солодковершкове — 50 г
- Сіль
- Перець
Як приготувати карамелізовану печінку з яблуками
- Нарізану печінку посоліть, поперчіть та обваляйте у борошні.
- Обсмажте печінку на олії до рум'яної скоринки. Після викладіть на окрему тарілку.
- На чисту суху сковорідку викладіть масло з цукром. Коли вони перетворяться на коричневу карамель, викладіть на сковорідку очищені та порізані на шматочки яблука. Добре перемішайте.
- Додайте до яблук з карамеллю печінку. Перемішайте і тушкуйте під кришкою до готовності яблук.