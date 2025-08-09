Рус

Таку печінку з’їдять навіть діти: приготуйте її з яблуками

Наталя Граковська
Карамелізована печінка з яблуками
Карамелізована печінка з яблуками. Фото Скріншот YouTube

Виходить фантастично смачно

Іноді найсмачніші страви готуються з простих продуктів і несподіваних поєднань. Саме такою є карамелізована печінка з яблуками. Готується дуже просто, а виходить так смачно, що цю печінку їдять навіть ті, хто її не любить.

Рецептом поділились на YouTube-каналі Смачна Майстерня "VladaKostika".

Інгредієнти

  • Печінка — 300 г
  • Яблука — 2 шт.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Масло солодковершкове — 50 г
  • Сіль
  • Перець

Як приготувати карамелізовану печінку з яблуками

  1. Нарізану печінку посоліть, поперчіть та обваляйте у борошні.
  2. Обсмажте печінку на олії до рум'яної скоринки. Після викладіть на окрему тарілку.
  3. На чисту суху сковорідку викладіть масло з цукром. Коли вони перетворяться на коричневу карамель, викладіть на сковорідку очищені та порізані на шматочки яблука. Добре перемішайте.
  4. Додайте до яблук з карамеллю печінку. Перемішайте і тушкуйте під кришкою до готовності яблук.
