Такую печенку съедят даже дети: приготовьте ее с яблоками
Выходит фантастически вкусно
Иногда вкусные блюда получаются из простых продуктов и неожиданных сочетаний. Именно таким блюдом является карамелизированная печень с яблоками. Готовится очень просто, а выходит так вкусно, что эту печенку едят даже те, кто ее не любит.
Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусная Мастерская "VladaKostika".
Ингредиенты
- Печень — 300 г
- Яблоки – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло сливочное — 50 г
- Соль
- Перец
Как приготовить карамелизированную печень с яблоками
- Нарезанную печень посолите, поперчите и обваляйте в муке.
- Обжарьте печень на растительном масле до румяной корочки. После выложите на отдельную тарелку.
- На чистую сухую сковороду выложите масло с сахаром. Когда они превратятся в коричневую карамель, выложите на сковороду очищенные и порезанные на кусочки яблоки. Хорошо перемешайте.
- Добавьте к яблокам с карамелью печень. Перемешайте и тушите под крышкой до готовности яблок.