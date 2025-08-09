Укр

Такую печенку съедят даже дети: приготовьте ее с яблоками

Наталья Граковская
Читати українською
Карамелизованная печень с яблоками
Карамелизованная печень с яблоками. Фото Скриншот YouTube

Выходит фантастически вкусно

Иногда вкусные блюда получаются из простых продуктов и неожиданных сочетаний. Именно таким блюдом является карамелизированная печень с яблоками. Готовится очень просто, а выходит так вкусно, что эту печенку едят даже те, кто ее не любит.

Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусная Мастерская "VladaKostika".

Ингредиенты

  • Печень — 300 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Соль
  • Перец

Как приготовить карамелизированную печень с яблоками

  1. Нарезанную печень посолите, поперчите и обваляйте в муке.
  2. Обжарьте печень на растительном масле до румяной корочки. После выложите на отдельную тарелку.
  3. На чистую сухую сковороду выложите масло с сахаром. Когда они превратятся в коричневую карамель, выложите на сковороду очищенные и порезанные на кусочки яблоки. Хорошо перемешайте.
  4. Добавьте к яблокам с карамелью печень. Перемешайте и тушите под крышкой до готовности яблок.
