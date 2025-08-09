Такую печенку съедят даже дети: приготовьте ее с яблоками

Выходит фантастически вкусно

Иногда вкусные блюда получаются из простых продуктов и неожиданных сочетаний. Именно таким блюдом является карамелизированная печень с яблоками. Готовится очень просто, а выходит так вкусно, что эту печенку едят даже те, кто ее не любит.

Рецептом поделились на YouTube-канале Вкусная Мастерская "VladaKostika".

Ингредиенты

Печень — 300 г

Яблоки – 2 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Масло сливочное — 50 г

Соль

Перец

Как приготовить карамелизированную печень с яблоками