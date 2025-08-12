Рус

Цукати з яблук: простий рецепт, що захоплює смаком і ароматом

Марія Швець
Бурштинові, красиві та дуже смачні ласощі до чаю
Бурштинові, красиві та дуже смачні ласощі до чаю. Фото instagram.com

Яблучні цукати у домашніх умовах зробити дуже просто, головне вибирати фрукти твердих сортів

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів у кулінарії. Його солодко-кисла свіжість чудово пасує до пирогів, салатів, запіканок, а ще — до швидких десертів, як-от пиріг з яблуками в мікрохвильовці.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — домашні цукати з яблук. Це не просто смачний перекус, а ще й ароматне доповнення до чаю, випічки чи навіть сиру. Легкі в приготуванні, натуральні та напрочуд смачні — спробуйте один раз, і вони точно з’являться у вашій баночці "до чаю". Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати цукати з яблук

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • вода – 500 мл;
  • цукор – 500 г;
  • сік лимона – 1 шт.;
  • цедра лимона – 1 шт.;
  • за бажанням: кориця, аніс, кардамон – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та насіння, нарізати кубиками приблизно 4×4 см.
  2. Додати до яблук цедру й сік лимона, засипати цукром і залити водою.
  3. Довести суміш до кипіння, зменшити вогонь і варити 20 хвилин, поки яблука не стануть напівпрозорими.
  4. Залишити яблука в сиропі до повного охолодження.
  5. Викласти яблука на решітку й сушити в духовці при 80 °C протягом 4–5 годин або в дегідраторі.
  6. Остудити цукати та зберігати в герметичній ємності.
