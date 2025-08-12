Цукати з яблук: простий рецепт, що захоплює смаком і ароматом

Яблучні цукати у домашніх умовах зробити дуже просто, головне вибирати фрукти твердих сортів

Яблуко — один із найуніверсальніших фруктів у кулінарії. Його солодко-кисла свіжість чудово пасує до пирогів, салатів, запіканок, а ще — до швидких десертів, як-от пиріг з яблуками в мікрохвильовці.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — домашні цукати з яблук. Це не просто смачний перекус, а ще й ароматне доповнення до чаю, випічки чи навіть сиру. Легкі в приготуванні, натуральні та напрочуд смачні — спробуйте один раз, і вони точно з’являться у вашій баночці "до чаю". Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати цукати з яблук

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

вода – 500 мл;

цукор – 500 г;

сік лимона – 1 шт.;

цедра лимона – 1 шт.;

за бажанням: кориця, аніс, кардамон – до смаку.

Спосіб приготування: