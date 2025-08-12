Цукаты из яблок: простой рецепт, увлекающий вкусом и ароматом

Яблочные цукаты в домашних условиях сделать очень просто, главное – выбирать фрукты твердых сортов

Яблоко – один из самых универсальных фруктов в кулинарии. Его сладко-кислая свежесть прекрасно подходит к пирогам, салатам, запеканкам, а еще — к быстрым десертам, как пирог с яблоками в микроволновке.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — домашние цукаты из яблок. Это не просто вкусный перекус, а еще и ароматное дополнение к чаю, выпечке или даже сыру. Легкие в приготовлении, натуральные и удивительно вкусные – попробуйте один раз, и они точно появятся в вашей баночке "к чаю". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цукаты из яблок

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

вода – 500 мл;

сахар – 500 г;

сок лимона – 1 шт.;

цедра лимона – 1 шт.;

по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.

Способ приготовления: