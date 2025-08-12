Цукаты из яблок: простой рецепт, увлекающий вкусом и ароматом
Яблочные цукаты в домашних условиях сделать очень просто, главное – выбирать фрукты твердых сортов
Яблоко – один из самых универсальных фруктов в кулинарии. Его сладко-кислая свежесть прекрасно подходит к пирогам, салатам, запеканкам, а еще — к быстрым десертам, как пирог с яблоками в микроволновке.
Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — домашние цукаты из яблок. Это не просто вкусный перекус, а еще и ароматное дополнение к чаю, выпечке или даже сыру. Легкие в приготовлении, натуральные и удивительно вкусные – попробуйте один раз, и они точно появятся в вашей баночке "к чаю". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить цукаты из яблок
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- вода – 500 мл;
- сахар – 500 г;
- сок лимона – 1 шт.;
- цедра лимона – 1 шт.;
- по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожуры и семян, порезать кубиками примерно 4×4 см.
- Добавить в яблоки цедру и сок лимона, засыпать сахаром и залить водой.
- Довести смесь до кипения, убавить огонь и варить 20 минут, пока яблоки не станут полупрозрачными.
- Оставить яблоки в сиропе до полного охлаждения.
- Выложить яблоки на решетку и сушить в духовке при 80 С в течение 4-5 часов или в дегидраторе.
- Остудить цукаты и хранить в герметичной емкости.