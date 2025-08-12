Укр

Цукаты из яблок: простой рецепт, увлекающий вкусом и ароматом

Мария Швец
Янтарное, красивое и вкусное лакомство к чаю
Янтарное, красивое и вкусное лакомство к чаю. Фото instagram.com

Яблочные цукаты в домашних условиях сделать очень просто, главное – выбирать фрукты твердых сортов

Яблоко – один из самых универсальных фруктов в кулинарии. Его сладко-кислая свежесть прекрасно подходит к пирогам, салатам, запеканкам, а еще — к быстрым десертам, как пирог с яблоками в микроволновке.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — домашние цукаты из яблок. Это не просто вкусный перекус, а еще и ароматное дополнение к чаю, выпечке или даже сыру. Легкие в приготовлении, натуральные и удивительно вкусные – попробуйте один раз, и они точно появятся в вашей баночке "к чаю". Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить цукаты из яблок

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг;
  • вода – 500 мл;
  • сахар – 500 г;
  • сок лимона – 1 шт.;
  • цедра лимона – 1 шт.;
  • по желанию: корица, анис, кардамон – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожуры и семян, порезать кубиками примерно 4×4 см.
  2. Добавить в яблоки цедру и сок лимона, засыпать сахаром и залить водой.
  3. Довести смесь до кипения, убавить огонь и варить 20 минут, пока яблоки не станут полупрозрачными.
  4. Оставить яблоки в сиропе до полного охлаждения.
  5. Выложить яблоки на решетку и сушить в духовке при 80 С в течение 4-5 часов или в дегидраторе.
  6. Остудить цукаты и хранить в герметичной емкости.
