Рус

Найсмачніша аджика, яку можна приготувати без зайвих зусиль: рецепт на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніжний та пікантний соус з помідорів
Ніжний та пікантний соус з помідорів. Фото vsn.ua

З'їдається до останньої краплі

У сезон, коли овочі та фрукти найсоковитіші, варто приготувати щось смачненьке. Одна з таких страв — аджика. За цим рецептом виходить близько 5 літрів густого, ароматного соусу без зайвих добавок, який чудово смакує з м’ясом, рибою, картоплею або навіть просто з хлібом. А ще зручно, що аджика чудово зберігається в банках усю зиму, тож можна насолоджуватися соусом у будь-яку пору року.

Класичним рецептом аджики на зиму поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Інгредієнти:

  • 6 кг помідорів
  • 1 кг яблук (кислих)
  • 1 кг моркви
  • 1 кг цибулі
  • 1,5 кг болгарського перцю
  • 5-10 шт. червоного гострого перцю
  • 300 г часнику
  • 200 мл олії
  • 250 г цукру
  • 4 ст.л солі (без великої гірки)
  • 50 мл оцту 9%

Як приготувати аджику

  1. Помийте, почистіть та наріжте всі овочі та яблука на шматки, щоб їх було зручно перемелювати.
  2. Перемеліть всі овочі та яблука, окрім часнику, через м'ясорубку. Часник перемеліть в окрему миску.
  3. Поставте перемелені овочі та яблука (без часнику) варитися на 1,5 години з моменту закипання. Потім додайте олію, цукор та сіль. Перемішайте і варіть ще 30 хвилин.
  4. Через 30 хвилин додайте перемелений часник і варіть ще 15 хвилин.
  5. За 5 хвилин до закінчення варіння додайте оцет.
  6. Розлийте готову гарячу аджику в стерилізовані банки. Накрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном. Загорніть банки в щось тепле і залиште до повного охолодження.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Соуси #Готуємо вдома