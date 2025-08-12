Найсмачніша аджика, яку можна приготувати без зайвих зусиль: рецепт на зиму

З'їдається до останньої краплі

У сезон, коли овочі та фрукти найсоковитіші, варто приготувати щось смачненьке. Одна з таких страв — аджика. За цим рецептом виходить близько 5 літрів густого, ароматного соусу без зайвих добавок, який чудово смакує з м’ясом, рибою, картоплею або навіть просто з хлібом. А ще зручно, що аджика чудово зберігається в банках усю зиму, тож можна насолоджуватися соусом у будь-яку пору року.

Класичним рецептом аджики на зиму поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Інгредієнти:

6 кг помідорів

1 кг яблук (кислих)

1 кг моркви

1 кг цибулі

1,5 кг болгарського перцю

5-10 шт. червоного гострого перцю

300 г часнику

200 мл олії

250 г цукру

4 ст.л солі (без великої гірки)

50 мл оцту 9%

Як приготувати аджику