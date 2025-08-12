Найсмачніша аджика, яку можна приготувати без зайвих зусиль: рецепт на зиму
З'їдається до останньої краплі
У сезон, коли овочі та фрукти найсоковитіші, варто приготувати щось смачненьке. Одна з таких страв — аджика. За цим рецептом виходить близько 5 літрів густого, ароматного соусу без зайвих добавок, який чудово смакує з м’ясом, рибою, картоплею або навіть просто з хлібом. А ще зручно, що аджика чудово зберігається в банках усю зиму, тож можна насолоджуватися соусом у будь-яку пору року.
Класичним рецептом аджики на зиму поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".
Інгредієнти:
- 6 кг помідорів
- 1 кг яблук (кислих)
- 1 кг моркви
- 1 кг цибулі
- 1,5 кг болгарського перцю
- 5-10 шт. червоного гострого перцю
- 300 г часнику
- 200 мл олії
- 250 г цукру
- 4 ст.л солі (без великої гірки)
- 50 мл оцту 9%
Як приготувати аджику
- Помийте, почистіть та наріжте всі овочі та яблука на шматки, щоб їх було зручно перемелювати.
- Перемеліть всі овочі та яблука, окрім часнику, через м'ясорубку. Часник перемеліть в окрему миску.
- Поставте перемелені овочі та яблука (без часнику) варитися на 1,5 години з моменту закипання. Потім додайте олію, цукор та сіль. Перемішайте і варіть ще 30 хвилин.
- Через 30 хвилин додайте перемелений часник і варіть ще 15 хвилин.
- За 5 хвилин до закінчення варіння додайте оцет.
- Розлийте готову гарячу аджику в стерилізовані банки. Накрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном. Загорніть банки в щось тепле і залиште до повного охолодження.