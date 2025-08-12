Самая вкусная аджика, которую можно приготовить без лишних усилий: рецепт на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Съедается до последней капли
В сезон, когда овощи и фрукты самые сочные, стоит приготовить что-нибудь вкусненькое. Одно из таких блюд – аджика. По этому рецепту получается около 5 литров густого, ароматного соуса без лишних добавок, который отлично сочетается с мясом, рыбой, картофелем или даже просто с хлебом. А еще удобно, что аджика прекрасно хранится в банках всю зиму, поэтому можно наслаждаться соусом в любое время года.
Классическим рецептом аджики на зиму поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".
Ингредиенты:
- 6 кг помидоров
- 1 кг яблок (кислых)
- 1 кг моркови
- 1 кг лука
- 1,5 кг болгарского перца
- 5-10 шт. красного острого перца
- 300 г чеснока
- 200 мл масла
- 250 г сахара
- 4 ст.л соли (без большой горки)
- 50 мл уксуса 9%
Как приготовить аджику
- Помойте, почистите и нарежьте все овощи и яблоки на куски, чтобы их удобно было перемалывать.
- Перемелите все овощи и яблоки, кроме чеснока, через мясорубку. Чеснок перемелите в отдельную миску.
- Поставьте перемолотые овощи и яблоки (без чеснока) вариться на 1,5 часа с момента закипания. Затем добавьте растительное масло, сахар и соль. Перемешайте и варите еще 30 минут.
- Через 30 минут добавьте перемолотый чеснок и варите еще 15 минут.
- За 5 минут до окончания варки добавьте уксус.
- Разлейте готовую горячую аджику в стерилизованные банки. Накройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном. Заверните банки во что-нибудь теплое и оставьте до полного охлаждения.