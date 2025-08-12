Укр

Самая вкусная аджика, которую можно приготовить без лишних усилий: рецепт на зиму

Наталья Граковская
Читати українською
Нежный и пикантный соус из помидоров
Нежный и пикантный соус из помидоров

Съедается до последней капли

В сезон, когда овощи и фрукты самые сочные, стоит приготовить что-нибудь вкусненькое. Одно из таких блюд – аджика. По этому рецепту получается около 5 литров густого, ароматного соуса без лишних добавок, который отлично сочетается с мясом, рыбой, картофелем или даже просто с хлебом. А еще удобно, что аджика прекрасно хранится в банках всю зиму, поэтому можно наслаждаться соусом в любое время года.

Классическим рецептом аджики на зиму поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Ингредиенты:

  • 6 кг помидоров
  • 1 кг яблок (кислых)
  • 1 кг моркови
  • 1 кг лука
  • 1,5 кг болгарского перца
  • 5-10 шт. красного острого перца
  • 300 г чеснока
  • 200 мл масла
  • 250 г сахара
  • 4 ст.л соли (без большой горки)
  • 50 мл уксуса 9%

Как приготовить аджику

  1. Помойте, почистите и нарежьте все овощи и яблоки на куски, чтобы их удобно было перемалывать.
  2. Перемелите все овощи и яблоки, кроме чеснока, через мясорубку. Чеснок перемелите в отдельную миску.
  3. Поставьте перемолотые овощи и яблоки (без чеснока) вариться на 1,5 часа с момента закипания. Затем добавьте растительное масло, сахар и соль. Перемешайте и варите еще 30 минут.
  4. Через 30 минут добавьте перемолотый чеснок и варите еще 15 минут.
  5. За 5 минут до окончания варки добавьте уксус.
  6. Разлейте готовую горячую аджику в стерилизованные банки. Накройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном. Заверните банки во что-нибудь теплое и оставьте до полного охлаждения.
