Самая вкусная аджика, которую можно приготовить без лишних усилий: рецепт на зиму

Съедается до последней капли

В сезон, когда овощи и фрукты самые сочные, стоит приготовить что-нибудь вкусненькое. Одно из таких блюд – аджика. По этому рецепту получается около 5 литров густого, ароматного соуса без лишних добавок, который отлично сочетается с мясом, рыбой, картофелем или даже просто с хлебом. А еще удобно, что аджика прекрасно хранится в банках всю зиму, поэтому можно наслаждаться соусом в любое время года.

Классическим рецептом аджики на зиму поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Ингредиенты:

6 кг помидоров

1 кг яблок (кислых)

1 кг моркови

1 кг лука

1,5 кг болгарского перца

5-10 шт. красного острого перца

300 г чеснока

200 мл масла

250 г сахара

4 ст.л соли (без большой горки)

50 мл уксуса 9%

Как приготовить аджику