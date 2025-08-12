Гості попросять ще: як приготувати смачні яблука на грилі
Такого десерту ви ще не їли
Яблука на грилі — це дуже смачні ласощі, які сподобаються і любителям фруктів, і поціновувачам незвичайних десертів. Завдяки поєднанню легкого димку, солодкого меду та пряної кориці яблука виходять ароматними, карамельними та фантастично смачними. Для найкращого результату вибирайте тверді сорти — вони збережуть форму під час запікання. Під час приготування намагайтеся не нарізати яблука занадто тонко, щоб вони не пересохли.
Рецептом незвичайного десерту поділилися на YouTube-каналі Grilling Every Season.
Інгредієнти (на 4 порції):
- 4 яблука середнього розміру
- 2 столові ложки меду
- 1 столова ложка розтопленого вершкового масла (за бажанням, для більш насиченого смаку)
- 1 чайна ложка меленої кориці
- Дрібка солі
Як запекти яблука на грилі
- Розігрійте гриль до середньої температури (близько 175 ° C).
- Видаліть серцевину з яблук і наріжте їх скибочками або часточками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
- У мисці змішайте яблучні скибочки з розтопленим вершковим маслом (якщо використовуєте), медом, корицею та щіпкою солі.
- Викладіть яблука прямо на решітку гриля.
- Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку, поки яблука не стануть м’якими й злегка карамелізованими, з характерними слідами від решітки.
- Зніміть з гриля та полийте невеликою кількістю меду, якщо хочете.
Як і з чим подавати запечені на грилі яблука
Такі яблука краще подавати на стіл теплими. Особливо смачно їх їсти з кулькою морозива. Також можна подати їх з густим йогуртом або вершками, полити карамельним соусом, посипати горіхами. А якщо з якоїсь причини яблука залишаться не з'їденими, наступного дня їх можна додати до вівсянки на сніданок.