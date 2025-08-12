Рус

Гості попросять ще: як приготувати смачні яблука на грилі

Наталя Граковська
Простий десерт із яблук
Простий десерт із яблук. Фото Freepik

Такого десерту ви ще не їли

Яблука на грилі — це дуже смачні ласощі, які сподобаються і любителям фруктів, і поціновувачам незвичайних десертів. Завдяки поєднанню легкого димку, солодкого меду та пряної кориці яблука виходять ароматними, карамельними та фантастично смачними. Для найкращого результату вибирайте тверді сорти — вони збережуть форму під час запікання. Під час приготування намагайтеся не нарізати яблука занадто тонко, щоб вони не пересохли.

Рецептом незвичайного десерту поділилися на YouTube-каналі Grilling Every Season.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • 4 яблука середнього розміру
  • 2 столові ложки меду
  • 1 столова ложка розтопленого вершкового масла (за бажанням, для більш насиченого смаку)
  • 1 чайна ложка меленої кориці
  • Дрібка солі

Як запекти яблука на грилі

  1. Розігрійте гриль до середньої температури (близько 175 ° C).
  2. Видаліть серцевину з яблук і наріжте їх скибочками або часточками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
  3. У мисці змішайте яблучні скибочки з розтопленим вершковим маслом (якщо використовуєте), медом, корицею та щіпкою солі.
  4. Викладіть яблука прямо на решітку гриля.
  5. Смажте по 3-4 хвилини з кожного боку, поки яблука не стануть м’якими й злегка карамелізованими, з характерними слідами від решітки.
  6. Зніміть з гриля та полийте невеликою кількістю меду, якщо хочете.

Як і з чим подавати запечені на грилі яблука

Такі яблука краще подавати на стіл теплими. Особливо смачно їх їсти з кулькою морозива. Також можна подати їх з густим йогуртом або вершками, полити карамельним соусом, посипати горіхами. А якщо з якоїсь причини яблука залишаться не з'їденими, наступного дня їх можна додати до вівсянки на сніданок.

