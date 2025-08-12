Гости попросят еще: как приготовить вкуснейшие яблоки на гриле

Такого десерта вы еще не ели

Яблоки на гриле — это очень вкусное лакомство, которое понравится и любителям фруктов, и ценителям необычных десертов. Благодаря сочетанию легкого дымка, сладкого меда и пряной корицы яблоки получаются ароматными, карамельными и фантастически вкусными. Для лучшего результата выбирайте твердые сорта — они сохранят форму при запекании. Во время приготовления старайтесь не нарезать яблоки слишком тонко, чтобы они не пересушились во время запекания.

Рецептом необычного десерта поделились на YouTube-канале Grilling Every Season.

Ингредиенты (на 4 порции):

4 яблока среднего размера

2 столовые ложки меда

1 столовая ложка растопленного сливочного масла (по желанию, для более насыщенного вкуса)

1 чайная ложка молотой корицы

Щепотка соли

Как запечь яблоки на гриле

Разогрейте гриль до средней температуры (около 175°C). Удалите сердцевину из яблок и нарежьте их ломтиками или дольками толщиной примерно 1,5 см. В миске смешайте яблочные ломтики с растопленным сливочным маслом (если используете), медом, корицей и щепоткой соли. Выложите яблоки прямо на решетку гриля. Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизированными, с характерными следами от решетки. Снимите с гриля и полейте небольшим количеством меда, если хотите.

Как и с чем подавать запеченные на гриле яблоки

Такие яблоки лучше подавать на стол теплыми. Особенно вкусно их есть с шариком мороженного. Также можно подать их с густым йогуртом или сливками, полить карамельным соусом, посыпать орехами. А если по какой-то причине яблоки останутся не съеденными, на следующий день их можно добавить к овсянке на завтрак.