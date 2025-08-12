Гости попросят еще: как приготовить вкуснейшие яблоки на гриле
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такого десерта вы еще не ели
Яблоки на гриле — это очень вкусное лакомство, которое понравится и любителям фруктов, и ценителям необычных десертов. Благодаря сочетанию легкого дымка, сладкого меда и пряной корицы яблоки получаются ароматными, карамельными и фантастически вкусными. Для лучшего результата выбирайте твердые сорта — они сохранят форму при запекании. Во время приготовления старайтесь не нарезать яблоки слишком тонко, чтобы они не пересушились во время запекания.
Рецептом необычного десерта поделились на YouTube-канале Grilling Every Season.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 4 яблока среднего размера
- 2 столовые ложки меда
- 1 столовая ложка растопленного сливочного масла (по желанию, для более насыщенного вкуса)
- 1 чайная ложка молотой корицы
- Щепотка соли
Как запечь яблоки на гриле
- Разогрейте гриль до средней температуры (около 175°C).
- Удалите сердцевину из яблок и нарежьте их ломтиками или дольками толщиной примерно 1,5 см.
- В миске смешайте яблочные ломтики с растопленным сливочным маслом (если используете), медом, корицей и щепоткой соли.
- Выложите яблоки прямо на решетку гриля.
- Жарьте по 3-4 минуты с каждой стороны, пока яблоки не станут мягкими и слегка карамелизированными, с характерными следами от решетки.
- Снимите с гриля и полейте небольшим количеством меда, если хотите.
Как и с чем подавать запеченные на гриле яблоки
Такие яблоки лучше подавать на стол теплыми. Особенно вкусно их есть с шариком мороженного. Также можно подать их с густым йогуртом или сливками, полить карамельным соусом, посыпать орехами. А если по какой-то причине яблоки останутся не съеденными, на следующий день их можно добавить к овсянке на завтрак.