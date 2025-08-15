Іще один варіант ситної страви з кабачка: таке вершкове рагу вмолотять за обидві щоки (відео)
Продукти знадобляться найдоступніші та найпростіші
Кабачки — це ніжні, соковиті овочі, які мають мʼякий смак і чудово поєднуються з іншими інгредієнтами. Їх можна приготувати безліччю способів: посмажити, запекти, додати до супу або навіть зробити відбивні з кабачка.
Цей універсальний овоч ідеально підходить як для легких страв, так і для ситних обідів. А сьогодні ми пропонуємо приготувати вершкове рагу з кабачків із крем-сиром та овочами — ніжну, ароматну страву, яка підкорить вас із першої ложки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати рагу з кабачків
Інгредієнти:
- 1 кабачок
- 1/2 цибулі
- 1/2 перцю
- 2 зубчики часнику
- 2 великих помідори
- 1 середня морква
- 1/2 ч.л. солі, перець мелений, орегано, кілька горошин запашного перцю і лавровий лист
- 200 мл 33% вершків
- 100 мл молока
Спосіб приготування:
1.Нарізати кабачок слайсами та обсмажити на олії до рум’яності.
2.Нарізати моркву, цибулю, перець і часник; обсмажити до м’якості.
3.Додати до засмажки подрібнені помідори, спеції, лавровий лист і тушкувати 5–7 хвилин.
4.Влити вершки з молоком, довести до легкого кипіння й перемішати. За бажанням додати крем-сир.
5.Додати обсмажений кабачок, перемішати все разом і тушкувати під кришкою ще 10–15 хвилин до готовності.