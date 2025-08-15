Іще один варіант ситної страви з кабачка: таке вершкове рагу вмолотять за обидві щоки (відео)

Продукти знадобляться найдоступніші та найпростіші

Кабачки — це ніжні, соковиті овочі, які мають мʼякий смак і чудово поєднуються з іншими інгредієнтами. Їх можна приготувати безліччю способів: посмажити, запекти, додати до супу або навіть зробити відбивні з кабачка.

Цей універсальний овоч ідеально підходить як для легких страв, так і для ситних обідів. А сьогодні ми пропонуємо приготувати вершкове рагу з кабачків із крем-сиром та овочами — ніжну, ароматну страву, яка підкорить вас із першої ложки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати рагу з кабачків

Інгредієнти:

1 кабачок

1/2 цибулі

1/2 перцю

2 зубчики часнику

2 великих помідори

1 середня морква

1/2 ч.л. солі, перець мелений, орегано, кілька горошин запашного перцю і лавровий лист

200 мл 33% вершків

100 мл молока

Спосіб приготування:

1.Нарізати кабачок слайсами та обсмажити на олії до рум’яності.

2.Нарізати моркву, цибулю, перець і часник; обсмажити до м’якості.

3.Додати до засмажки подрібнені помідори, спеції, лавровий лист і тушкувати 5–7 хвилин.

4.Влити вершки з молоком, довести до легкого кипіння й перемішати. За бажанням додати крем-сир.

5.Додати обсмажений кабачок, перемішати все разом і тушкувати під кришкою ще 10–15 хвилин до готовності.