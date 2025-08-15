Еще один вариант сытного блюда из кабачка: такое сливочное рагу вмолотят за обе щеки (видео)

Продукты понадобятся самые доступные и простые

Кабачки – это нежные, сочные овощи, которые обладают мягким вкусом и прекрасно сочетаются с другими ингредиентами. Их можно приготовить множеством способов: пожарить, запечь, добавить в суп или даже сделать отбивные из кабачка.

Этот универсальный овощ идеально подходит как для легких блюд, так и для сытных обедов. А сегодня мы предлагаем приготовить сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами — нежное, ароматное блюдо, которое покорит вас с первой ложки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить рагу из кабачков

Ингредиенты:

1 кабачок

1/2 лука

1/2 перца

2 зубчика чеснока

2 больших помидора

1 средняя морковь

1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист

200 мл 33% сливок

100 мл молока

Способ приготовления:

1.Нарезать кабачок слайсами и обжарить на растительном масле до румяности.

2.Нарезать морковь, лук, перец и чеснок; обжарить до мягкости.

3.Добавить в зажарку измельченные помидоры, специи, лавровый лист и тушить 5–7 минут.

4.Влить сливки с молоком, довести до лёгкого кипения и перемешать. По желанию добавить крем-творог.

5.Добавить обжаренный кабачок, перемешать все вместе и тушить под крышкой еще 10–15 минут до готовности.