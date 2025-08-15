Еще один вариант сытного блюда из кабачка: такое сливочное рагу вмолотят за обе щеки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Продукты понадобятся самые доступные и простые
Кабачки – это нежные, сочные овощи, которые обладают мягким вкусом и прекрасно сочетаются с другими ингредиентами. Их можно приготовить множеством способов: пожарить, запечь, добавить в суп или даже сделать отбивные из кабачка.
Этот универсальный овощ идеально подходит как для легких блюд, так и для сытных обедов. А сегодня мы предлагаем приготовить сливочное рагу из кабачков с крем-сыром и овощами — нежное, ароматное блюдо, которое покорит вас с первой ложки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить рагу из кабачков
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1/2 лука
- 1/2 перца
- 2 зубчика чеснока
- 2 больших помидора
- 1 средняя морковь
- 1/2 ч.л. соли, перец молотый, орегано, несколько горошин душистого перца и лавровый лист
- 200 мл 33% сливок
- 100 мл молока
Способ приготовления:
1.Нарезать кабачок слайсами и обжарить на растительном масле до румяности.
2.Нарезать морковь, лук, перец и чеснок; обжарить до мягкости.
3.Добавить в зажарку измельченные помидоры, специи, лавровый лист и тушить 5–7 минут.
4.Влить сливки с молоком, довести до лёгкого кипения и перемешать. По желанию добавить крем-творог.
5.Добавить обжаренный кабачок, перемешать все вместе и тушить под крышкой еще 10–15 минут до готовности.