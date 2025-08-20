Цей пиріг не встигне охолонути - одразу зметуть зі столу: рецепт "затишної" яблучної випічки

Один із найпростіших у приготуванні та за складом продуктів

Яблука — універсальний фрукт, який давно завоював серця кулінарів усього світу. Їх додають до варення, запікають з медом, сушать на зиму, а ще готують знаменитий штрудель з яблуками — витончену випічку з хрустким тістом і пряною начинкою.

Але сьогодні ми пропонуємо вам щось простіше, затишніше й не менш смачне — домашній яблучний пиріг, який легко готується, але дарує справжній смак осені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tayuniti".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

борошно – 1 склянка;

цукор – 1/3 склянки (або 1/2 за смаком);

розпушувач – 1 ч. л.;

яблука кислі – 2 шт.;

ванільний цукор, кориця – за бажанням.

Спосіб приготування: