Рус

Цей пиріг не встигне охолонути - одразу зметуть зі столу: рецепт "затишної" яблучної випічки

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Повітряний, ароматний, найсмачніший
Повітряний, ароматний, найсмачніший. Фото instagram.com

Один із найпростіших у приготуванні та за складом продуктів

Яблука — універсальний фрукт, який давно завоював серця кулінарів усього світу. Їх додають до варення, запікають з медом, сушать на зиму, а ще готують знаменитий штрудель з яблуками — витончену випічку з хрустким тістом і пряною начинкою.

Але сьогодні ми пропонуємо вам щось простіше, затишніше й не менш смачне — домашній яблучний пиріг, який легко готується, але дарує справжній смак осені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tayuniti".

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.;
  • борошно – 1 склянка;
  • цукор – 1/3 склянки (або 1/2 за смаком);
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • яблука кислі – 2 шт.;
  • ванільний цукор, кориця – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця з цукром до пухкої світлої маси.
  2. Змішати борошно з розпушувачем і поступово ввести до яєчної суміші.
  3. Нарізати яблука тонкими скибками.
  4. Викласти у змащену форму половину тіста, потім половину яблук, присипати корицею.
  5. Залити рештою тіста й викласти зверху яблука красивими віялами.
  6. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до готовності (перевіряти шпажкою).
Теги:
#Яблуко #Готуємо вдома #Пиріг