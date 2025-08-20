Цей пиріг не встигне охолонути - одразу зметуть зі столу: рецепт "затишної" яблучної випічки
Один із найпростіших у приготуванні та за складом продуктів
Яблука — універсальний фрукт, який давно завоював серця кулінарів усього світу. Їх додають до варення, запікають з медом, сушать на зиму, а ще готують знаменитий штрудель з яблуками — витончену випічку з хрустким тістом і пряною начинкою.
Але сьогодні ми пропонуємо вам щось простіше, затишніше й не менш смачне — домашній яблучний пиріг, який легко готується, але дарує справжній смак осені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tayuniti".
Як приготувати яблучний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- борошно – 1 склянка;
- цукор – 1/3 склянки (або 1/2 за смаком);
- розпушувач – 1 ч. л.;
- яблука кислі – 2 шт.;
- ванільний цукор, кориця – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до пухкої світлої маси.
- Змішати борошно з розпушувачем і поступово ввести до яєчної суміші.
- Нарізати яблука тонкими скибками.
- Викласти у змащену форму половину тіста, потім половину яблук, присипати корицею.
- Залити рештою тіста й викласти зверху яблука красивими віялами.
- Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до готовності (перевіряти шпажкою).