Этот пирог не успеет остыть — сразу сметут со стола: рецепт "уютной" яблочной выпечки

Мария Швец
Воздушный, ароматный, вкусный
Воздушный, ароматный, вкусный. Фото instagram.com

Один из самых простых в приготовлении и составе продуктов

Яблоки — универсальный фрукт, давно завоевавший сердца кулинаров всего мира. Их добавляют к варенью, запекают с медом, сушат на зиму, а еще готовят знаменитый штрудель с яблоками – изящную выпечку с хрустящим тестом и пряной начинкой.

Но сегодня мы предлагаем вам что-то попроще, уютнее и не менее вкусное – домашний яблочный пирог, который легко готовится, но дарит настоящий вкус осени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tayuniti".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • мука – 1 стакан;
  • сахар – 1/3 стакана (или 1/2 по вкусу);
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • яблоки кислые – 2 шт.;
  • ванильный сахар, корица – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром до рыхлой светлой массы.
  2. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную смесь.
  3. Нарезать яблоки тонкими ломтиками.
  4. Выложить в смазанную форму половину теста, затем половину яблок, присыпать корицей.
  5. Залить оставшимися тестами и выложить сверху яблоки красивыми веерами.
  6. Выпекать при 180 С около 35–40 минут до готовности (проверять шпажкой).
