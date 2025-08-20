Этот пирог не успеет остыть — сразу сметут со стола: рецепт "уютной" яблочной выпечки

Один из самых простых в приготовлении и составе продуктов

Яблоки — универсальный фрукт, давно завоевавший сердца кулинаров всего мира. Их добавляют к варенью, запекают с медом, сушат на зиму, а еще готовят знаменитый штрудель с яблоками – изящную выпечку с хрустящим тестом и пряной начинкой.

Но сегодня мы предлагаем вам что-то попроще, уютнее и не менее вкусное – домашний яблочный пирог, который легко готовится, но дарит настоящий вкус осени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tayuniti".

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

мука – 1 стакан;

сахар – 1/3 стакана (или 1/2 по вкусу);

разрыхлитель – 1 ч. л.;

яблоки кислые – 2 шт.;

ванильный сахар, корица – по желанию.

Способ приготовления: