Этот пирог не успеет остыть — сразу сметут со стола: рецепт "уютной" яблочной выпечки
Один из самых простых в приготовлении и составе продуктов
Яблоки — универсальный фрукт, давно завоевавший сердца кулинаров всего мира. Их добавляют к варенью, запекают с медом, сушат на зиму, а еще готовят знаменитый штрудель с яблоками – изящную выпечку с хрустящим тестом и пряной начинкой.
Но сегодня мы предлагаем вам что-то попроще, уютнее и не менее вкусное – домашний яблочный пирог, который легко готовится, но дарит настоящий вкус осени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tayuniti".
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- мука – 1 стакан;
- сахар – 1/3 стакана (или 1/2 по вкусу);
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- яблоки кислые – 2 шт.;
- ванильный сахар, корица – по желанию.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром до рыхлой светлой массы.
- Смешать муку с разрыхлителем и постепенно ввести в яичную смесь.
- Нарезать яблоки тонкими ломтиками.
- Выложить в смазанную форму половину теста, затем половину яблок, присыпать корицей.
- Залить оставшимися тестами и выложить сверху яблоки красивыми веерами.
- Выпекать при 180 С около 35–40 минут до готовности (проверять шпажкой).