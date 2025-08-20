Рус

Ці котлетки сподобаються і любителям кабачків, і м’ясоїдам: розкішний рецепт

Наталя Граковська
Незвичайні овочеві котлети
Незвичайні овочеві котлети. Фото vazhnoznat.com

Від таких биточків усі будуть у захваті

Кабачковий сезон у розпалі і ми вже готували і овочеві оладки, і маринували улюблений овоч. Здається, що досвідчені кулінари можуть приготувати з кабачків що завгодно.

Кабачкові оладки за рецептом "Важно знать" — це чудове підтвердження. Ці підсмажені та соковиті биточки не залишать байдужими ні любителів кабачків, ні м’ясоїдів. До речі, за бажання рис можна замінити вівсяними пластівцями, перлівкою або навіть хлібом — вийде так само смачно.

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

  • 400 г кабачків;
  • 50 г рису;
  • 2 картоплини;
  • 1 морква;
  • 3 курячі яйця;
  • 2 ст. л. манної крупи;
  • 3 ст. л. сметани;
  • 1 ст. л. кетчупу;
  • пучок зеленої цибулі;
  • пучок кропу;
  • 1 зубчик часнику;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • щіпка чорного перцю.

Спосіб приготування:

  1. На великій тертці натираємо кабачок, віджимаємо зайву рідину і солимо.
  2. Картоплю чистимо, позбавляємо зайвої рідини, солимо і відправляємо до кабачків. У ту ж масу відправляємо натерту моркву на дрібній тертці.
  3. Рис відварюємо до готовності у підсоленій воді. Змішуємо його з дрібно нарізаною цибулею.
  4. Отриману рисову масу змішуємо із овочевою. Туди розбиваємо яйця, додаємо манну крупу. Перчимо, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Через вказаний час дістаємо та формуємо котлети.
  5. Дрібно нарізаємо кріп. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо їх зі сметаною та кетчупом.
  6. Розігріваємо сковороду з оливковою олією та викладаємо овочеві котлети. Обсмажуємо їх на середньому вогні по 5 хвилин з обох боків.

Подаємо готові овочеві котлети соусом та з картопляним пюре. Смачного.

