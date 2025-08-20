Ці котлетки сподобаються і любителям кабачків, і м’ясоїдам: розкішний рецепт
-
-
Від таких биточків усі будуть у захваті
Кабачковий сезон у розпалі і ми вже готували і овочеві оладки, і маринували улюблений овоч. Здається, що досвідчені кулінари можуть приготувати з кабачків що завгодно.
Кабачкові оладки за рецептом "Важно знать" — це чудове підтвердження. Ці підсмажені та соковиті биточки не залишать байдужими ні любителів кабачків, ні м’ясоїдів. До речі, за бажання рис можна замінити вівсяними пластівцями, перлівкою або навіть хлібом — вийде так само смачно.
Як приготувати кабачкові котлети
Інгредієнти:
- 400 г кабачків;
- 50 г рису;
- 2 картоплини;
- 1 морква;
- 3 курячі яйця;
- 2 ст. л. манної крупи;
- 3 ст. л. сметани;
- 1 ст. л. кетчупу;
- пучок зеленої цибулі;
- пучок кропу;
- 1 зубчик часнику;
- 0,5 ч. л. солі;
- щіпка чорного перцю.
Спосіб приготування:
- На великій тертці натираємо кабачок, віджимаємо зайву рідину і солимо.
- Картоплю чистимо, позбавляємо зайвої рідини, солимо і відправляємо до кабачків. У ту ж масу відправляємо натерту моркву на дрібній тертці.
- Рис відварюємо до готовності у підсоленій воді. Змішуємо його з дрібно нарізаною цибулею.
- Отриману рисову масу змішуємо із овочевою. Туди розбиваємо яйця, додаємо манну крупу. Перчимо, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Через вказаний час дістаємо та формуємо котлети.
- Дрібно нарізаємо кріп. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо їх зі сметаною та кетчупом.
- Розігріваємо сковороду з оливковою олією та викладаємо овочеві котлети. Обсмажуємо їх на середньому вогні по 5 хвилин з обох боків.
Подаємо готові овочеві котлети соусом та з картопляним пюре. Смачного.