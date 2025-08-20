Ці котлетки сподобаються і любителям кабачків, і м’ясоїдам: розкішний рецепт

Від таких биточків усі будуть у захваті

Кабачковий сезон у розпалі і ми вже готували і овочеві оладки, і маринували улюблений овоч. Здається, що досвідчені кулінари можуть приготувати з кабачків що завгодно.

Кабачкові оладки за рецептом "Важно знать" — це чудове підтвердження. Ці підсмажені та соковиті биточки не залишать байдужими ні любителів кабачків, ні м’ясоїдів. До речі, за бажання рис можна замінити вівсяними пластівцями, перлівкою або навіть хлібом — вийде так само смачно.

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

400 г кабачків;

50 г рису;

2 картоплини;

1 морква;

3 курячі яйця;

2 ст. л. манної крупи;

3 ст. л. сметани;

1 ст. л. кетчупу;

пучок зеленої цибулі;

пучок кропу;

1 зубчик часнику;

0,5 ч. л. солі;

щіпка чорного перцю.

Спосіб приготування:

На великій тертці натираємо кабачок, віджимаємо зайву рідину і солимо. Картоплю чистимо, позбавляємо зайвої рідини, солимо і відправляємо до кабачків. У ту ж масу відправляємо натерту моркву на дрібній тертці. Рис відварюємо до готовності у підсоленій воді. Змішуємо його з дрібно нарізаною цибулею. Отриману рисову масу змішуємо із овочевою. Туди розбиваємо яйця, додаємо манну крупу. Перчимо, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20 хвилин. Через вказаний час дістаємо та формуємо котлети. Дрібно нарізаємо кріп. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо їх зі сметаною та кетчупом. Розігріваємо сковороду з оливковою олією та викладаємо овочеві котлети. Обсмажуємо їх на середньому вогні по 5 хвилин з обох боків.

Подаємо готові овочеві котлети соусом та з картопляним пюре. Смачного.