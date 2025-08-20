Эти котлетки понравятся и любителям кабачков, и мясоедам: шикарный рецепт
От таких биточков все будут в восторге
Кабачковый сезон в разгаре и мы уже готовили и овощные оладьи, и мариновали любимый овощ. Кажется, что опытные кулинары могут приготовить из кабачков все что угодно.
Кабачковые оладьи по рецепту "Важно знать" — отличное этому подтверждение. Эти поджаристые и сочные биточки не оставят равнодушными ни любителей кабачков, ни мясоедов. Кстати, при желании рис можно заменить овсяными хлопьями, перловкой или даже хлебом — получится так же вкусно.
Как приготовить кабачковые котлеты
Ингредиенты:
- 400 г кабачков;
- 50 г риса;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 3 куриных яйца;
- 2 ст. л. манной крупы;
- 3 ст. л. сметаны;
- 1 ст. л. кетчупа;
- пучок зеленого лука;
- пучок укропа;
- 1 зубчик чеснока;
- 0,5 ч. л. соли;
- щепотка черного перца.
Способ приготовления:
- На крупной терке натираем кабачок, отжимаем лишнюю жидкость и солим.
- Картофель чистим, избавляем от лишней жидкости, солим и отправляем к кабачкам. В ту же массу отправляем натертую на мелкой терке морковь.
- Рис отвариваем до готовности в подсоленной воде. Смешиваем его с мелко нарезанным луком.
- Полученную рисовую массу смешиваем с овощной. Туда разбиваем яйца, добавляем манную крупу. Перчим, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 20 минут. Через указанное время достаем и формируем котлеты.
- Мелко нарезаем укроп. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем их со сметаной и кетчупом.
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем овощные котлеты. Обжариваем их на среднем огне по 5 минут с обеих сторон.
Подаем готовые овощные котлеты соусом и с картофельным пюре. Приятного аппетита.