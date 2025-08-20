Эти котлетки понравятся и любителям кабачков, и мясоедам: шикарный рецепт

От таких биточков все будут в восторге

Кабачковый сезон в разгаре и мы уже готовили и овощные оладьи, и мариновали любимый овощ. Кажется, что опытные кулинары могут приготовить из кабачков все что угодно.

Кабачковые оладьи по рецепту "Важно знать" — отличное этому подтверждение. Эти поджаристые и сочные биточки не оставят равнодушными ни любителей кабачков, ни мясоедов. Кстати, при желании рис можно заменить овсяными хлопьями, перловкой или даже хлебом — получится так же вкусно.

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

400 г кабачков;

50 г риса;

2 картофелины;

1 морковь;

3 куриных яйца;

2 ст. л. манной крупы;

3 ст. л. сметаны;

1 ст. л. кетчупа;

пучок зеленого лука;

пучок укропа;

1 зубчик чеснока;

0,5 ч. л. соли;

щепотка черного перца.

Способ приготовления:

На крупной терке натираем кабачок, отжимаем лишнюю жидкость и солим. Картофель чистим, избавляем от лишней жидкости, солим и отправляем к кабачкам. В ту же массу отправляем натертую на мелкой терке морковь. Рис отвариваем до готовности в подсоленной воде. Смешиваем его с мелко нарезанным луком. Полученную рисовую массу смешиваем с овощной. Туда разбиваем яйца, добавляем манную крупу. Перчим, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 20 минут. Через указанное время достаем и формируем котлеты. Мелко нарезаем укроп. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем их со сметаной и кетчупом. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем овощные котлеты. Обжариваем их на среднем огне по 5 минут с обеих сторон.

Подаем готовые овощные котлеты соусом и с картофельным пюре. Приятного аппетита.