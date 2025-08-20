Укр

Эти котлетки понравятся и любителям кабачков, и мясоедам: шикарный рецепт

Наталья Граковская
Необычные овощные котлеты
Необычные овощные котлеты. Фото vazhnoznat.com

От таких биточков все будут в восторге

Кабачковый сезон в разгаре и мы уже готовили и овощные оладьи, и мариновали любимый овощ. Кажется, что опытные кулинары могут приготовить из кабачков все что угодно.

Кабачковые оладьи по рецепту "Важно знать" — отличное этому подтверждение. Эти поджаристые и сочные биточки не оставят равнодушными ни любителей кабачков, ни мясоедов. Кстати, при желании рис можно заменить овсяными хлопьями, перловкой или даже хлебом — получится так же вкусно.

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков;
  • 50 г риса;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 3 куриных яйца;
  • 2 ст. л. манной крупы;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 1 ст. л. кетчупа;
  • пучок зеленого лука;
  • пучок укропа;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • щепотка черного перца.

Способ приготовления:

  1. На крупной терке натираем кабачок, отжимаем лишнюю жидкость и солим.
  2. Картофель чистим, избавляем от лишней жидкости, солим и отправляем к кабачкам. В ту же массу отправляем натертую на мелкой терке морковь.
  3. Рис отвариваем до готовности в подсоленной воде. Смешиваем его с мелко нарезанным луком.
  4. Полученную рисовую массу смешиваем с овощной. Туда разбиваем яйца, добавляем манную крупу. Перчим, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 20 минут. Через указанное время достаем и формируем котлеты.
  5. Мелко нарезаем укроп. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем их со сметаной и кетчупом.
  6. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем овощные котлеты. Обжариваем их на среднем огне по 5 минут с обеих сторон.

Подаем готовые овощные котлеты соусом и с картофельным пюре. Приятного аппетита.

