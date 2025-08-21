Солоні зелені томати, які не гірчать: детальний гід із ферментації
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Заготівля, яку можна подати до картоплі або м'яса
Помідор — один із найпопулярніших овочів у світі, що став невіддільною частиною української кухні. Його додають до салатів, соусів, печених страв і консервують у найрізноманітніших варіантах, зокрема "голі" помідори. А ще існує ціла категорія страв, створених саме із зелених, недозрілих помідорів.
Зелений томат — це недозрілий плід звичного червоного помідора, який, хоч і твердий та з легкою кислинкою, чудово підходить для консервації. Його часто використовують для приготування пікантних закусок, салатів і солінь.Сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний і корисний варіант — ферментовані зелені томати. Це природна консервація без оцту, з багатим смаком та живими бактеріями, які підтримують мікрофлору кишківника. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova"
Як приготувати консервовані зелені помідори
Інгредієнти:
- зелені томати – 2,5 кг;
- вода – 1,5 л;
- сіль не йодована – 80 г;
- часник – 1 головка;
- кріп (парасольки й стебла) – 2–3 шт.;
- лавровий лист – 4 шт.;
- перець духмяний горошком – 8 шт.;
- перець чорний горошком – 12 шт.;
- листя смородини, вишні, хрону – за бажанням;
- гострий перець, гвоздика, зіра – за смаком;
- рідина з квашених огірків або капусти – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Перебрати й промити томати, обрати середнього розміру, з м’якоттю, що вже сформувалась.
- Проколоти кожен плід у кількох місцях шпажкою або зробити хрестоподібний надріз.
- Замочити томати в підсоленій воді (2,5% сіль) на 2 години, потім злити й щільно викласти в банку.
- Додати спеції, часник, листя (за бажанням) і залити чистою водою, після чого злити її назад і розчинити в ній сіль.
- Знову залити томати розсолом і додати ложку ферментованої рідини для активації процесу.
- Накрити марлею або полотняною кришкою й залишити в прохолодному місці на 10–14 днів до готовності.