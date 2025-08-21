Солоні зелені томати, які не гірчать: детальний гід із ферментації

Заготівля, яку можна подати до картоплі або м'яса

Помідор — один із найпопулярніших овочів у світі, що став невіддільною частиною української кухні. Його додають до салатів, соусів, печених страв і консервують у найрізноманітніших варіантах, зокрема "голі" помідори. А ще існує ціла категорія страв, створених саме із зелених, недозрілих помідорів.

Зелений томат — це недозрілий плід звичного червоного помідора, який, хоч і твердий та з легкою кислинкою, чудово підходить для консервації. Його часто використовують для приготування пікантних закусок, салатів і солінь.Сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний і корисний варіант — ферментовані зелені томати. Це природна консервація без оцту, з багатим смаком та живими бактеріями, які підтримують мікрофлору кишківника. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova"

Як приготувати консервовані зелені помідори

Інгредієнти:

зелені томати – 2,5 кг;

вода – 1,5 л;

сіль не йодована – 80 г;

часник – 1 головка;

кріп (парасольки й стебла) – 2–3 шт.;

лавровий лист – 4 шт.;

перець духмяний горошком – 8 шт.;

перець чорний горошком – 12 шт.;

листя смородини, вишні, хрону – за бажанням;

гострий перець, гвоздика, зіра – за смаком;

рідина з квашених огірків або капусти – 1 ст. л.

Спосіб приготування: