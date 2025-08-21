Соленые зеленые томаты, которые не горчат: подробный гид по ферментации

Заготовка, которую можно подать к картофелю или мясу

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, ставший неотделимой частью украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, печеные блюда и консервируют в самых разнообразных вариантах, в частности "голые" помидоры. А еще существует целая категория блюд, созданных именно из зеленых, незрелых помидоров.

Зеленый томат – это недозрелый плод привычного красного помидора, который, хотя и твердый и с легкой кислинкой, отлично подходит для консервации. Его часто используют для приготовления пикантных закусок, салатов и солений. Сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – ферментированные зеленые томаты. Это природная консервация без уксуса, с богатым вкусом и живыми бактериями, поддерживающими микрофлору кишечника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova"

Как приготовить консервированные зеленые помидоры

Ингредиенты:

зеленые томаты – 2,5 кг;

вода – 1,5 л;

соль не йодированная – 80 г;

чеснок – 1 головка;

укроп (зонтики и стебли) – 2–3 шт.;

лавровый лист – 4 шт.;

перец душистый горошком – 8 шт.;

перец черный горошком – 12 шт.;

листьев смородины, вишни, хрена – по желанию;

острый перец, гвоздика, зира – по вкусу;

жидкость из квашеных огурцов или капусты – 1 ст. л.

Способ приготовления: