Соленые зеленые томаты, которые не горчат: подробный гид по ферментации
Заготовка, которую можно подать к картофелю или мясу
Помидор – один из самых популярных овощей в мире, ставший неотделимой частью украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, печеные блюда и консервируют в самых разнообразных вариантах, в частности "голые" помидоры. А еще существует целая категория блюд, созданных именно из зеленых, незрелых помидоров.
Зеленый томат – это недозрелый плод привычного красного помидора, который, хотя и твердый и с легкой кислинкой, отлично подходит для консервации. Его часто используют для приготовления пикантных закусок, салатов и солений. Сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – ферментированные зеленые томаты. Это природная консервация без уксуса, с богатым вкусом и живыми бактериями, поддерживающими микрофлору кишечника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova"
Как приготовить консервированные зеленые помидоры
Ингредиенты:
- зеленые томаты – 2,5 кг;
- вода – 1,5 л;
- соль не йодированная – 80 г;
- чеснок – 1 головка;
- укроп (зонтики и стебли) – 2–3 шт.;
- лавровый лист – 4 шт.;
- перец душистый горошком – 8 шт.;
- перец черный горошком – 12 шт.;
- листьев смородины, вишни, хрена – по желанию;
- острый перец, гвоздика, зира – по вкусу;
- жидкость из квашеных огурцов или капусты – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Перебрать и промыть томаты, выбрать среднего размера, со сформировавшейся мякотью.
- Проколоть каждый плод в нескольких местах шпажкой или сделать крестообразный надрез.
- Замочить помидоры в подсоленной воде (2,5% соль) на 2 часа, затем слить и плотно выложить в банку.
- Добавить специи, чеснок, листья (по желанию) и залить чистой водой, после чего слить ее обратно и растворить в ней соль.
- Снова залить томаты рассолом и добавить ложку ферментированной жидкости для активации процесса.
- Накрыть марлей или полотняной крышкой и оставить в прохладном месте на 10–14 дней до готовности.