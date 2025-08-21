Укр

Соленые зеленые томаты, которые не горчат: подробный гид по ферментации

Мария Швец
Читати українською
Великолепная закуска с лета в холодное зимнее время
Заготовка, которую можно подать к картофелю или мясу

Помидор – один из самых популярных овощей в мире, ставший неотделимой частью украинской кухни. Его добавляют в салаты, соусы, печеные блюда и консервируют в самых разнообразных вариантах, в частности "голые" помидоры. А еще существует целая категория блюд, созданных именно из зеленых, незрелых помидоров.

Зеленый томат – это недозрелый плод привычного красного помидора, который, хотя и твердый и с легкой кислинкой, отлично подходит для консервации. Его часто используют для приготовления пикантных закусок, салатов и солений. Сегодня мы предлагаем другой, не менее вкусный и полезный вариант – ферментированные зеленые томаты. Это природная консервация без уксуса, с богатым вкусом и живыми бактериями, поддерживающими микрофлору кишечника. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yaroslavskyi_vova"

Как приготовить консервированные зеленые помидоры

Ингредиенты:

  • зеленые томаты – 2,5 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • соль не йодированная – 80 г;
  • чеснок – 1 головка;
  • укроп (зонтики и стебли) – 2–3 шт.;
  • лавровый лист – 4 шт.;
  • перец душистый горошком – 8 шт.;
  • перец черный горошком – 12 шт.;
  • листьев смородины, вишни, хрена – по желанию;
  • острый перец, гвоздика, зира – по вкусу;
  • жидкость из квашеных огурцов или капусты – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Перебрать и промыть томаты, выбрать среднего размера, со сформировавшейся мякотью.
  2. Проколоть каждый плод в нескольких местах шпажкой или сделать крестообразный надрез.
  3. Замочить помидоры в подсоленной воде (2,5% соль) на 2 часа, затем слить и плотно выложить в банку.
  4. Добавить специи, чеснок, листья (по желанию) и залить чистой водой, после чего слить ее обратно и растворить в ней соль.
  5. Снова залить томаты рассолом и добавить ложку ферментированной жидкости для активации процесса.
  6. Накрыть марлей или полотняной крышкой и оставить в прохладном месте на 10–14 дней до готовности.
