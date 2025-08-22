Цей десерт з яблуками ви не забудете ніколи: готується за лічені хвилини, а смак просто неймовірний
-
-
Ідеально, коли хочеться випічки, але лінь замішувати тісто
Випічка з яблуками завжди асоціюється з домашнім затишком. Якщо хочеться чогось легкого та швидкого, без замішування тіста, спробуйте приготувати цей десерт з яблук. В ньому поєднуються тісто філо, повітряна сирна начинка та карамелізовані яблука. Готувати такий десерт настільки просто, що з ним впорається навіть новачок на кухні.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка valeriia.cooking.
Інгредієнти:
- Тісто філо — 4-6 листів;
- Яблука — 2 шт. (середні);
- Цукор — 80 г;
- Вершкове масло — 30 г;
- Сік лимона — 1 ч.л.
- Для начинки:
- Маскарпоне — 150 г;
- Яйце — 1 шт;
- Цукор — 2 ст. л + ванільний цукор;
- Крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.
Як приготувати
1. Яблука нарізаємо кубиком, поливаємо соком лимона.
2. Цукор розтоплюємо на пательні, додаємо вершкове масло, перемішуємо та додаємо яблука, прогріваємо 4 хвилини на середньому вогні, помішуючи, залишаємо охолоджуватися.
3. Для начинки змішуємо всі інгредієнти.
4. Беремо по 2 листа тіста філо, нарізаємо на невеликі прямокутники та викладаємо у форму.
5. Змащуємо розтопленим вершковим маслом, викладаємо сирну начинку і зверху карамелізовані яблука.
6. Випікаємо у розігрітій до 180° духовці 20-25 хвилин.