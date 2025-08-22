Цей десерт з яблуками ви не забудете ніколи: готується за лічені хвилини, а смак просто неймовірний

Ідеально, коли хочеться випічки, але лінь замішувати тісто

Випічка з яблуками завжди асоціюється з домашнім затишком. Якщо хочеться чогось легкого та швидкого, без замішування тіста, спробуйте приготувати цей десерт з яблук. В ньому поєднуються тісто філо, повітряна сирна начинка та карамелізовані яблука. Готувати такий десерт настільки просто, що з ним впорається навіть новачок на кухні.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка valeriia.cooking.

Інгредієнти:

Тісто філо — 4-6 листів;

Яблука — 2 шт. (середні);

Цукор — 80 г;

Вершкове масло — 30 г;

Сік лимона — 1 ч.л.

Для начинки:

Маскарпоне — 150 г;

Яйце — 1 шт;

Цукор — 2 ст. л + ванільний цукор;

Крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.

Як приготувати

1. Яблука нарізаємо кубиком, поливаємо соком лимона.

2. Цукор розтоплюємо на пательні, додаємо вершкове масло, перемішуємо та додаємо яблука, прогріваємо 4 хвилини на середньому вогні, помішуючи, залишаємо охолоджуватися.

3. Для начинки змішуємо всі інгредієнти.

4. Беремо по 2 листа тіста філо, нарізаємо на невеликі прямокутники та викладаємо у форму.

Як приготувати десерт з яблук та тіста філо

5. Змащуємо розтопленим вершковим маслом, викладаємо сирну начинку і зверху карамелізовані яблука.

6. Випікаємо у розігрітій до 180° духовці 20-25 хвилин.